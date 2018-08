Cristiano Ronaldo reveló la razón de su llegada a Juventus

La admiración y respeto entre Cristiano Ronaldo y la afición de Juventus es mutua. Y es que, el delantero portugués respondió a las extensas expresiones de fanatismo que recibió, con una inesperada revelación.

‘CR7’ aseguró que en abril de este año se enamoró de la afición de la ‘Vecchia Signora’ cuando anotó un golazo de chalaca con la camiseta del Real Madrid, lo que influyó en su decisión de llegar en la siguiente temporada.

"Los pequeños detalles como ese son importantes en las grandes decisiones. Nunca había marcado ese gol y era muy importante para mí; escuchar que todo el estadio me aplaudía fue increíble, me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces", declaró.

Además, Cristiano aseguró que en Juventus encontró un grupo distinto. "Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia, eso lo he sentido desde el principio, lo agradezco y quiero hacerles felices", enfatizó.

En cuanto a sus expectativas con el equipo de Massimiliano Allegri, el exReal Madrid contó que espera adaptarse al juego lo antes posible. "Espero adaptarme muy rápido pero no estoy preocupado, esto es un desafío para mí y me encantan los retos", sentenció.

EL DATO

Cristiano Ronaldo debutaría con Juventus en la primera fecha de la Serie, el sábado 18 enfrentando a Chievo.