Conoce la cadena internacional que transmitirá los mejores partidos de esta temporada en la Serie A

Para felicidad de los hinchas de la 'Vecchia Signora' y Cristiano Ronaldo. Luego de que en la dos primeras fechas del Calcio más de un fanático sufrió tratando de seguir los partidos de la Juventus, pues los habituales canales de transmisión internacional no emitían la señal, DirecTV Sports anunció que transmitirá este sábado el choque ante el Parma.

Inicialmente quien tiene los derechos de tranmisión, además del propio canal de la Serie A, es la televisora italiana RAI; sin embargo, DirecTV estableció en su programación de canales de deportes que emitirá la señal del partido entre Parma-Juventus desde la 1:00 p.m., hora peruana.

Como se recuerda, la 'Juve', actual heptacampeón del balompié italiano, llega como líder del presente torneo con 6 puntos, pero con su máxima estrella aún en sequía goleadora. Precisamente, esta tarde en el estadio Ennio Tardini, el 'Comandante' buscará su primera diana oficial desde que dejó el Real Madrid.

No obstante, este no será el único encuentro del Calcio que transmita hoy DirecTV Sports. Además, emitirán el Bologna vs. Inter de Milán, que con Mauro Icardi y Lautaro Martínez va por su primera victoria en la temporada, y el Sampdoria vs. Napoli.

EL DATO

Cristiano y Juventus debutarán en la Champions este miércoles 19, visitando al Valencia de España.