Peter Schmeichel: "Luka Modric debe ganar el 'The Best'"

El recordado portero danés, ídolo de Manchester United, Peter Schmeichel aseguró en las últimas horas que Luka Modric debe ser quien gane el premio 'The Best' de la temporada incluso por encima de Cristiano Ronaldo pues para él, Modric tiene mucho más mérito.

"Personalmente, espero que Modric gane el premio. Creo que lo que hizo en el Mundial (subcampeonato) fue muy especial. No olvidemos que juega en el Madrid donde lo ha ganado todo en Europa. No marca como Cristiano, pero reparte los goles a todos sus compañeros, anota sus tantos, y trabajo duro. Lo conocemos del Madrid", declaró Schmeichel para CNN.

Como se recuerda la FIFA anunció ayer a los tres finalistas del 'The Best' 2018-2019, Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dejando fuera ante la sorpresa de muchos a Lionel Messi y Antoine Griezmann, por lo que algunos como Schmeichel ya tienen a su favorito.