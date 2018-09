Antoine Griezmann se da por vencido y no quiere 'El Balón de Oro'

Aunque es un tema que excluye lo que está viviendo Antoine Griezmann, se le consultó sobre la posibilidad de verse como ganador del 'Balón de Oro' que significa el reconocimiento a su rendimiento de todo el año con Atlético de Madrid y Francia (campeona del mundo) respectivamente.

Uno pensaba que se iba molestar porque es una pregunta que es demasiado recurrente, que normalmente busca el morbo y algún gesto negativo para darle cuerda al duelo por este preciado trofeo. Pero 'El Principito' sorprendió a todos con unas palabras alucinantes.

"Ya he hablado de eso. No soy yo quien vota, de mí depende continuar con un buen impulso en los próximos meses con la selección y con el Atlético. Por mi parte, se queda en una esquina de mi cabeza", insinuando que es un tema externo, que hoy no lo motiva ni lo tiene en espera de saber el resultado final.

Sin embargo, dejó en claro que su equipo es culpable del buen momento que está pasando, en Atlético de Madrid es el máximo referente futbolístico y Francia lo tuvo como un baluarte fundamental para conseguir el trofeo FIFA Mundial en Rusia 2018: "Ojo, si no piensas colectivamente, no se obtiene nada individualmente".

Finalmente tuvo unas palabras para su en teoría sucesor en nivel y jerarquía, el joven Kylian Mbappé: "Necesitamos más partidos. Tenemos muy poco para jugar juntos. Después, depende de mí trabajar en sus movimientos, en lo que le gusta. Tenemos poco tiempo para trabajar eso. Veré videos".

EL DATO:

Antoine Griezmann llegó al Atlético de Madrid cuando aún era un joven volante de 23 años en la Real Sociedad de España.