N'Golo Kané se la pasó jugando al FIFA con unos desconocidos tras perder un tren [FOTO]

N'Golo Kanté no solo es considerado el mejor centrocampista del mundo, sino también por un jugador muy carismático y humilde. En esta oportunidad, el volante del Chelsea tuvo un increíble gesto con unos desconocidos que lo invitaron a cenar y jugar al FIFA 18.

El astro francés, una vez más, ha vuelto a tener un nuevo detalle con unos fans. En esta oportunidad, los afortunados de compartir dicho momento con Kanté han sido el tuitero AbzzyRahman y sus amigos. El suceso fue inmortalizado en una foto en Twitter.

AbzzyRahman, como se hace llamar en el Twitter, desvela que el hermano menor de uno de sus amigos encontró a Kanté en la estación Eurostar, tras perder un tren con rumbo a París. Lo convencieron para que los acompañe a cenar arroz con curry.

Asimismo, AbzzyRahman y sus amigos se jugaron un par de partidos con N'Golo Kanté, quien quedó encantado con el gesto. Cabe resaltar que no es la primera vez el francés demuestra su humildad.

World Cup winner, former premier league player of the year, 2 time premiership winner casually joined us to watch MOTD after visiting a local mosque. True definition of being humble. What a man. pic.twitter.com/y14NanXKPn