Jonathan Calleri marcó el 3-1 para Deportivo Alavés ante la marca pasiva de Luis Advíncula [VIDEO]

El rendimiento de Luis Advíncula no pudo detener la dura derrota por 5-1 que sufrió Rayo Vallecano ante Deportivo Alavés por la jornada 5 de la Liga Santander. El lateral derecho no cumplió un buen papel en la contienda y ello quedó reflejado en el tercer gol de la visita.

Corría el minuto 55 y ante la mirada pasiva de los mediocampistas de la 'Franja', Wakaso tuvo el tiempo suficiente para abrir el juego con Ximo Navarro. El ex lateral de Las Palmas sirvió para el atacante sueco John Guidetti, quién al quedarse sin espacios, decidió retroceder el balón para Ibai Gómez.

El ex volante del Athletic Bilbao no pudo superar a su marca devolvió el esférico al mundialista con Suecia, Gudetti realizó un buen centro que encontró a Calleri y el atacante argentino no tuvo ninguna objección para añadir el tercer tanto a favor de sus colores ante la facilidad otorgada por Advíncula.

La expulsión del zaguero central Abdoulaye Ba al minuto 35 fue la principal condicionante para que la hecatombe del Rayo Vallecano quién, hasta ese momento, venía empatando tras el gol de Raúl de Tomás. Sin embargo, el doblete de Ibai Gómez junto a los goles de Calleri, Ximo Navarro y de Burgui, terminaron por finiquitar las esperanzas de la escuadra de Míchel.

EL DATO

Rayo Vallecano acumula su tercera derrota en la Liga Santander. Y se ubica en el puesto décimo octavo con 3 puntos. Está en zona de descenso.