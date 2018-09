Luka Modric hizo llorar a su ídolo Boban con emotivo discurso en The Best 2018 [VIDEO]

Desde que se supo que Cristiano Ronaldo no iba a estar en la gala de The Best 2018 en Londres, se sabía que el premio a Mejor Jugador del Año recaería en Luka Modric. Y así fue. El croata rompió la hegemonía que tenían CR7 y Lionel Messi como mejores jugadores del mundo desde el 2008.

Tras ser anunciado como ganador de The Best 2018, Luka Modric subió al estrado del Royal Festival Hall de Londres y lanzó un emotivo discurso que hizo llorar a Zvonimir Boban, el ídolo de su infancia y su gran inspiración para volverse futbolista.

"Me gustaría hacer mención a mi ídolo, el capitán de Croacia en el 98, mi gran inspiración, Boban, a aquel equipo de Croacia que nos ha servido de inspiración. Esperamos servir de inspiración para la siguiente generación. Todos podemos ser el mejor. Con trabajo duro, fe y tesón, todos los sueños pueden convertirse en realidad", afirmó Modric mientras su ídolo, sentado en las butacas, rompía en llanto por las palabras de su compatriota.

La consideración de Luka Modric en sus palabras no fueron únicamente hacia Boban, también hacia el egipcio Mohamed Salah. "Es un gran honor, una gran sensación tener este trofeo. Lo primero quiero felicitar a Salah y a Cristiano por su gran temporada. Estoy seguro de que en el futuro tendrás otra oportunidad (a Salah), este trofeo no es sólo mío es para todos mis compañeros del Real Madrid y de Croacia, para mis entrenadores, sin ellos esto no sería posible", sostuvo.

"También para mi familia, sin la cual no sería el jugador ni la persona que soy. Gracias a los aficionados de todo el mundo por el apoyo que me muestran, significa mucho para mí. Quiero también agradecer a todos los que me han votado", abundó el futbolista de 33 años.

Vale destacar que Zvonimir Boban se hizo mundialmente conocido en el AC Milan y lideró a la selección de Croacia a lograr el tercer puesto en el Mundial Francia 1998. Luka Modric y compañía superaron lo logrado por su ídolo y sus contemporáneos. Ahora le toca a la siguiente generación. Ahora sí, el trofeo de la Copa del Mundo es el objetivo.

EL DATO:

Boban fue elegido como el Futbolista Croata del Año en 1991 y 1999.