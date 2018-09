The Worst 2018: Jorge Sampaoli gana premio por su pésima campaña con Argentina

Hace unos años era uno de los técnicos sudamericanos más requeridos de Sudamérica, hoy todo cambió para Jorge Sampaoli, quien vive la otra cara de la moneda, tras ser destituido del cargo de entrenador de la selección de Argentina.

Tras la realización de los premios The Best, el diario Marca de España realizó una votación totalmente opuesta a la realizada por la FIFA. The Worst 2018 buscaba resaltar a lo peor de esta temporada en el deporte rey.

Un total de 84 mil usuarios eligieron al peor técnico del año y el argentino Jorge Sampaoli se quedó con el primer lugar con un 74% de las votaciones, superando en la terna a Vicenzo Montela (Milan y Sevilla) y Frank De Boer (Crystal Palace).

Las críticas a Jorge Sampaoli, incluso superaron a las recibidas por el alemán Joachim Löw, a raíz de la temprana eliminación de la selección teutona en Rusia 2018, torneo en el que apostaba por retener la corona ganada en el Mundial de Brasil 2014.

Argentina superó la fase de grupos y en octavos de final fue eliminada por Francia. Jorge Sampaoli actualmente se encuentra sin equipo.