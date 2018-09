Allegri justificó ausencia de Cristiano Ronaldo en premios The Best: "teníamos un partido muy cerca"

Cristiano Ronaldo no fue a la premiación del The Best y fue duramente criticado por los aficionados, además la misma FIFA calificó al luso de "desprestigiar al fútbol". Hoy Massimiliano Allegri salió en defensa de CR7 y justificó su ausencia en la gala en Londres donde se premió a Luka Modric.

El técnico de la Juventus alega que tanto él como Cristiano Ronaldo no acudieron de la ceremonía por un tema de calendario. Hoy la 'Vecchia signora' recibe al Bologna por la jornada 6 de la Serie A.

"Ayer (el lunes) fue un buen día. Lo sentimos por no poder ir. Teníamos un partido muy cerca, el de mañana y era un evento que encajaba mal (en nuestro calendario)", dijo Allegri, quien no estaba enterado que Lionel Messi le dio su voto en la elección de mejor entrenador del año.

El 'che' incluyó al italiano en su terna junto a Ernesto Valverde y Pep Guardiola. "No lo sabía, me entero ahora (del voto de Messi). Estoy contento, no puedo decir nada más", agregó.

Asimismo, Allegri confirmó a Cristiano será de la partida ante el Bologna. Él descansará (de forma obligatoria) el próximo martes ante el Young Boys por la Champions League.

"El martes no estará ante el Young Boys. Estamos al comienzo del campeonato, él está en forma, necesita seguir marcando y jugando. Mañana (hoy) jugará seguro", sentenció.

EL DATO

​​​​​​​Juventus es líder del Calcio con puntaje perfecto. Suma 15 puntos en cinco jornadas.