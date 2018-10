Benzema responde a los ataques de la Federación de Francia con polémico mensaje

La relación de Karim Benzema con la Federación Francesa de Fútbol está totalmente rota desde alce algún tiempo atrás. Esta vez, el presidente (FFF) volvió atacar al delantero del Real Madrid y este no se quedó callado al responder con un polémico mensaje mediante su cuenta oficial de Twitter.

Noël vous aviez déjà mis un terme à la carrière internationale de @Benzema en juin 2018 vous remettez ça aujourd’hui tout en le dénigrant!Dans quel but?Vous vous reprochez quelque chose?Écrivez à @FIFAcom et laissez le jouer pour une autre sélection nous verrons s’il est terminé

Sucede que el exagente de Karim Benzema publicó un mensaje y ‘KB9’ no dudó en darle retuit. "Noël ya ha puesto fin a la carera internacional de Benzema. Ya lo dijo en junio, ahora otra vez. ¿con qué propósito? ¿Te culpas de algo? Escribe a la FIFA y déjalo jugar para otra selección, a ver si es verdad que está acabado",

Monsieur Le Graët, je vous demande de m’oublier et de me laisser tranquille svp. La France est championne du monde et là est l’essentiel, le reste n’est que futilité. Merci. #LeGraet #CaSuffit #GiveMeABreak

