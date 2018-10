La UEFA suspende a Rubin Kazan por ‘fair play’ financiero

Luego de anunciar la rigidez con la que actuará la UEFA por la norma del ‘fair play’ financiero, Rubin Kazán fue el siguiente club que recibió una drástica sanción y será impedido de participar en competencias internacionales del viejo continente por dos años.

Mediante un comunicado, la UEFA anunció que el exclub de Carlos Zambrano no podrá clasificar a la Champions o Europa League, ello tras no cumplir con la normativa establecida para evitar que se generen fichajes inyectando fondos que no ingresan al equipo.

“El club está excluido de participar en las próximas competiciones si se da el caso de que se clasifica para ellas”, informó la UEFA mediante sus canales. Precisamente, cuando Rubin Kazan se ubicaba en el quinto lugar de la Premier League de Rusia.

Sin embargo, Rubin Kazan tendría la oportunidad de revertir la decisión. La apelación al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) es una opción, siempre y cuando presente contundente defensa, aunque para ello debe esperar el largo proceso.

EL DATO

Milan es uno de los clubes que sufrió la misma sanción por el ‘fair play’ financiero.