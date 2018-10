"José Mourinho será el próximo entrenador del Real Madrid y su asistente es Xabi Alonso" [VIDEO]

Según cuenta la prensa de España, país donde se radica el Real Madrid y dónde conocen los detalles más cercanos a la interna de la 'Casa Blanca': "Julen Lopetegui se mantendrá como entrenador del Real Madrid hasta el Clásico, mientras los blancos ganan tiempo para tratar de firmar a su gran objetivo: José Mourinho".

La condición que esperan en Real Madrid solamente está basada en que José Mourinho resuelva la actualidad del Manchester United, demore lo que demore esto se dará y 'The Special One' pegará la vuelta a la Liga Santander: “Mourinho acabará siendo el próximo entrenador del Real Madrid le guste a la gente o no. Haya un interregno o no. Está haciendo méritos hace un año para que le echen del Manchester United. Es cuestión de tiempo”, contó en exclusiva Eduardo Inda en 'El Chiringuito de Jugones'.

La opinión del destacado periodista español también se refleja en su página web 'Okdiario.com': "La cúpula del Real Madrid tiene claro que el entrenador portugués es el ideal para tratar de reflotar el barco en la presente temporada. Las salidas de Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo han mermado las posibilidades de los merengues, que con Mou recuperarían gran parte de ese espíritu competitivo que tantos éxitos les ha dado en los últimos blancos".

Pero Mourinho no llegaría solo, sabe bien que se debe respaldar por alguien respetable y con ideales muy parecidos, por eso se reforzará con un asistente técnico de primerísimo nivel: “Su intención (la de Mourinho), a día de hoy, es que Xabi Alonso sea su segundo. Es la idea que tiene Mou en su cabeza”. Así es como se estaría dando el proceso de recambio técnico en Real Madrid.

EL DATO:

José Mourinho en Real Madrid solamente ganó 3 títulos: 1 Liga, Copa y 1 Supercopa.