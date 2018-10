AC Milan vs Betis EN VIVO: partidazo en la fase de grupos de la Europa League

AC Milan y Betis se verán las caras este jueves 25 de octubre en el Estadio san Siro en un encuentro correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la Europa League. La transmisión del partido se desarrollará EN VIVO ONLINE EN DIRECTO desde las 11.55 a.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 y las incidencias a través de Libero.pe.

El conjunto italiano se encuentra invicto en el torneo continental, ya que lleva dos victorias consecutivas. En su debut, los 'rossoneros' ganaron 1-0 al Dudelange y luego golearon 3-1 al Olympiacos. Para este nuevo cotejo, Gennaro Gattuso guardará nuevamente a algunos de su titulares; sin embargo, Gonzalo Higuaín sí estará desde el arranque.

El Milan no tuvo un buen fin de semana debido a que perdió por 1-0 contra Inter en el denominado Derby della Madonnina con un gol agónico de Mauro Icardi. Los ‘Diavoli’ no la pasan bien en la Serie A, pues en nueve jornadas transcurridas solamente han sumado 12 puntos y marchan en el décimo segundo lugar (12) de la tabla.

"Betis es un equipo que en Madrid tuvo el 65% de posesión, que tiene un promedio de posesión del 60%. Marcan poco porque juegan poco en vertical, pero tienen mucha calidad”, sostuvo Rino. Sobre el clásico dijo: “La decepción por el derbi sigue, pero el equipo a nivel mental me gustó, aunque nos faltó el coraje de jugar más el balón”.

Here's the 20-man squad to face @RealBetis tomorrow night 📋

Ecco i 20 rossoneri convocati per la sfida casalinga di #UEL 📋 pic.twitter.com/Yhr8rdOLD9 — AC Milan (@acmilan) 24 de octubre de 2018

El combinado bético es el más cercano perseguidor del Milan debido a que marcha en el segundo escalón del Grupo F con 4 puntos. Sin embargo, la historia es otra en la Liga Santander y lleva dos caídas consecutivas; ambas por el mismo marcador: 1-0; por lo que se ubican en el puesto 11.

El técnico del Betis, Quique Setién, deberá suplir las bajas de Andrés Guardado, Joaquín Sánchez y Javi García, pero igual pondrá un esquema defensivo: 5-4-1. Sin embargo, la volante si estará completa con el portugués William Carvalho como anclaje y Lo Celso y Canales unos metros más adelante. En el ataque como único punta Tonny Sanabria.

PROBABLES ALINEACIONES

AC Milan: Pepe Reina; Calabria, Caldara, Romagnoli, Laxalt; Biglia, Bakayoko, Bonaventura; Suso, Castillejo y Gonzalo Higuaín.

Real Betis: Joel Robles; Barragán, Mandi, Bartra, Sidnei, Júnior; Lo Celso, Carvalho, Canales, Tello; Tonny Sanabria.

HORARIOS DEL MILAN VS BETIS

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 11.55 a.m.

Estados Unidos: 11.55 a.m. (ET) / 8.55 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 10.55 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 12.55 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 1.55 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 7.55 p.m.



CANALES DEL MILAN VS BETIS

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

República Dominicana: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Ecuador: ESPN Play Sur

El Salvador: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Francia: RMC Sport en direct, RMC Sport 3

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: ESPN Norte, ESPN Play Norte

Honduras: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Italia: Sky Calcio 2, Sky Sport Uno, SKY Go Italia

México: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Panamá. ESPN Norte, ESPN Play Norte

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones

Reino Unido: BT Sport ESPN, BT Sport Live

Estados Unidos: B/R Live, UniMás

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur