Antoine Griezmann: "En realidad aún no entiendo como no gané el 'The Best', me cuesta mucho"

Conversar del mismo tema parece que es normal para Antoine Griezmann debido a lo que pasó hasta hace poco después de ser campeón mundial con Francia en Rusia 2018. En una entrevista a la revista deportiva Kicker de Alemania, 'El Principito' fue claro para precisar que aún le duele no haber sido tomado en la gala de 'The Best'. Atlético de Madrid siempre lo respaldó, pero 'Grizzie' siente que mereció mucho más que las felicitaciones.

"En realidad, no lo entendí (...) Pero nosotros no lo decidimos, lo hace otra gente en la FIFA, es más complejo. Pero me pareció una pena. Para mí, un título así hubiese sido una distinción importante. Hubiese sido una compensación por los momentos difíciles que pasé tan lejos de mi familia cuando tenía 13, 14 o 15 años", señaló cuando se le preguntó por el 'The Best', sin pelos en la lengua fue claro para mostrar su malestar presente.

Además, fue claro para explicar por qué hasta el día de hoy sigue 'quejándose' por el premio individual, Griezmann pensaba donarlo a toda su familia porque ellos impulsaron su carrera deportiva: "No sería un título solamente (The Best) para mí, sino también para mis padres y mis hermanos, una recompensa por todos los esfuerzos, por la separación".

Sin embargo, está contento donde se mantiene ahora, Atlético de Madrid lo cuida como el crack que es y le brinda el apoyo necesario para mantenerse en la élite del fútbol internacional: "Me siento muy cómodo aquí, con el Atlético. Tenemos un hermoso proyecto con el que me identifico al 100%, quiero ayudar al club a crecer, el Atlético me ayuda a crecer y queremos hacer historia. Me atrae la idea de convertirme en una leyenda, en un jugador histórico de este club. Es importante para mí. Me implica mucho trabajo, pero estoy dispuesto a hacerlo, tanto dentro como fuera de la cancha".

Sobre su vida en España, Antoine contó detalles muy familiares: "Como a las dos de la tarde, dos y media, es algo que no hacía antes. Cuando hablo rápido con mi hija termino hablando español sin darme cuenta. Vivo desde hace 13, 14 años en este país. Todo lo que tenía que aprender para madurar lo aprendí aquí en España".

EL DATO:

Antoine Griezmann ganó 'La Bota de Plata de la Copa Mundial de Fútbol 2018'.