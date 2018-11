Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach EN VIVO: con Claudio Pizarro, chocan por la Bundesliga

Werder Bremen recibirá en casa este sábado por la mañana (9:30 am / hora peruana) a Borussia Monchengladbach en un partidazo que es válido por la jornada once de la Bundesliga. El encuentro lo podrás ver totalmente gratis y EN VIVO vía la cadena televisiva de Fox Sports. Si no tienes los canales contratados, podrás seguir las incidencias en el minuto a minuto más completo en la web de Líbero.

El conjunto visitante llega motivado a este encuentro. Luego de las dos derrotas seguidas que le hicieron se levantó y goleó por 3-0 al Fortuna Düsseldorf por la Bundesliga. Es por esa razón que llegan con los ánimos a tope para este partido y empezar a meterse en una zona de la tabla de posiciones cómoda para buscar una clasificación a competencia europea.

Los 'Lagartos' no vienen bien. En su último encuentro de la máxima división del fútbol alemán cayeron en su visita al Mainz 05 por un marcador de 2-1. Antes de ese partido habían caído -también por la Bundesliga- ante el Bayer Leverkusen en casa por un abultado resultado de 2-6. Ahora buscarán volver al triunfo para meterse nuevamente en la pelea por el título.

Resumen Werder Bremen 2-2 Borussia Monchengladbach / Bundesliga 2017/2018

La última vez que ambos equipos se enfrentaron por la Bundesliga fue en la temporada pasada. Por la jornada 25, en casa del Monchengladbach, el Werder Bremen no pudo quedarse con los tres puntos y logró una igualdad a dos tantos con goles de Delaney y Johannsson, luego de los dos primeros de los locales en el primer tiempo.

¿Y las apuestas? Muchos preguntan últimamente por las cuotas que ofrecen las distintas casas de apuestas para este partido. El favorito, según Betsson, es Werder Bremen, Los 'Lagartos' tienen una cuota de 2.39 por cada sol apostado. El empate tiene una cuota de 3.65, mientras que el triunfo de Borussia Monchengladbach está en 2.80. Habla, ¿le metes?

Posibles alineaciones del Werder Bremen vs Borussia Monchengladbach

Werder Bremen: Pavlenka, Selassie, Velkjovic, Moisander, Augustinsson, M. Eggestein, Bargfrede, Klaassen, Osako, Kruse y Pizarro.

Borussia Monchengladbach: Sommer, Lang, Ginter, Elvedi, Wendt, Strobl, Hazard, Neuhaus, Hofmann, Plea y Raffael.