Isco Alarcón está en la órbita de dos grandes de la Premier League

Isco Alarcón, mediocentro del Real Madrid, no viene teniendo un buen momento en la 'Casa Blanca'. Desde la llegada de Santiago Solari, el español no ha gozado de muchos minutos en el esquema titular y alterna pocos minutos. Es por esa razón que varios clubes que lo tienen en agenda van a iniciar las conversaciones para intentar ficharlo y dos de ellos llegan desde la Premier League.

Estamos hablando del Manchester City y del Chelsea. El equipo que es dirigido por Pep Guardiola ha querido a Isco Alarcón desde hace varias temporadas. Sin embargo, las conversaciones con el Real Madrid nunca se dieron debido a que no quisieron entablar negociaciones. Ahora el panorama es distinto, por lo que los 'Citizens' agotarán las opciones para tenerlo entre sus filas.

Algo similar pasa con Chelsea, club que ya se llevó a uno de la 'Casa Blanca' a sus arcas. Mateo Kovacic dejó al Real Madrid para vestirse de 'Blue' esta temporada, pero en la directiva entienden que les falta a Isco Alarcón para conseguir nuevamente un título de Premier League. Los dos clubes en mención iniciarían negociaciones al término de esta temporada.

En Real Madrid todo ha cambiado para Isco Alarcón. El futbolista nacido en Málaga no ha sido titular en ni un solo partido que ha dirigido Santiago Solari, pero era indiscutible cuando Julen Lopetegui estaba en el cargo. Se dice que no está al 100% físicamente y que esa es la razón por la que Isco no ha tenido muchos minutos en estos últimos partidos. De igual manera, es poco probable que la directiva madrideña deje ir a una de sus figuras.