Sergio Ramos explotó tras derrota: "Nos volvemos un equipo vulgar"

Hoy llegó la primera goleada del Real Madrid en la era Solari y se produjo ante el humilde equipo del Eibar. Tras este terrible tropezón, Sergio Ramos salió al frente a poner el pecho ante las críticas recibidas en redes sociales.

“Cuando no tienes actitud pasan estas cosas, nos convertimos en un equipo vulgar. Hoy no hay excusas. Si no igualas en ganas, actitud y ritmo... Pasa lo que pasa”, señaló Sergio Ramos en zona mixta, donde además habló del escándalo de dopaje que está involucrado.

En seguida, Ramos deslindó responsabilidad al comando técnico y señaló que los jugadores serán quienes se levanten e esta derrota. “No estamos para hacer valoraciones nivel físico. Yo creo que físicamente no andamos mal, creo que es más falta de actitud de los jugadores. Somos los responsables de este resultado. Ganas de levantarnos mañana para cambiar esto. Teníamos oportunidad buena de reducir, pero seguiremos luchando"

Como se sabe, esta no es la primera vez en que Sergio Ramos pide más actitud a sus compañeros. Cuando Julen Lopetegui estaba al frente del Real Madrid, el capitán me dio un ‘me gusta’ a una publicación de hinchas donde exigía a los jugador ‘sudar la camiseta’.

Próximo partido del Real Madrid será el martes ante La Roma en Italia por la jornada 5 de la Champions League.