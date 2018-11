Pep Guardiola aseguró que pronto verán a Sergio Busquets siendo director técnico

Cuando se habla de Sergio Busquets es muy probable que también se hable de Pep Guardiola. Esto debido a que el estratega español lo dio a conocer al mundo luego de hacerlo debutar en Barcelona borrando al experimentado Yaya Touré del equipo. Hoy en día, es director técnico del Manchester City y el medio centro se quedó jugando en el cuadro español. Sin embargo, Guardiola siempre tiene un tiempo para hablar de su ex jugador y esta vez no fue la excepción.

Aseguró en conferencia de prensa previo al partido de Manchester City del día de mañana que dentro de muy poco tiempo el mundo va a ver como Sergio Busquets se consolidará en algún banquillo. Siente que va a ser un excelente estratega. "Tarde o temprano lo veremos en un banquillo. Estoy convencido de que será entrenador", mencionó antes de hablar sobre los 500 partidos que cumplió con la camiseta del Barcelona.

"No es fácil llegar a una cantidad de partidos así en el Barcelona, hacerlo en el mejor equipo del mundo. Es inteligente y tiene que estar orgulloso. Aunque no es joven, sólo espero que pueda seguir jugando muchos años más", siguió hablando en conferencia de prensa el ex entrenador del Barcelona. Pep Guardiola también quiso enfatizar acerca de cómo fue que le dio la oportunidad de mostrarse al mundo en el cuadro culé.

"Le ganó el sitio a Yaya Touré, por eso Touré vino al Manchester City. Creímos en él y lo demás es mérito suyo. Además, el afortunado soy yo. Le conocí en categorías interiores y el resto se lo ha ganado", fueron las últimas palabras que tuvo Pep Guardiola acerca de Sergio Busquets, quien hasta el día de hoy sigue siendo uno de los baluartes en el mediocampo del Barcelona.