Real Madrid: Luka Modric reveló cuántos años le quedan en el fútbol

Pese a no lograr su gran objetivo, el Mundial Rusia 2018, Luka Modric agrandó su leyenda en el Grand Palais de París: ganó el Balón de Oro, y así acabó con la hegemonía que tenían desde hace diez años Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Fue gracias a su espectacular campaña con la selección de Croacia, subcampeona en la Copa del Mundo, y el título de la Champions League con el Real Madrid que Luka Modric se impuso a Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann con un total de 753 votos.

"Es difícil de encontrar palabras para expresar como me siento. Muy contento y agradecido a todos por reconocer mi trayectoria", reconoció Modric a 'El Partidazo de COPE'.

"Aguanté las lágrimas. Ha sido una noche excepcional y formar parte de estos jugadores que han ganado este premio", abundó el crack del Real Madrid.

Justamente, interrogado por su futuro, Luka Modric reveló su fecha de caducidad en el fútbol. "Me quedan dos años y ojalá me quede alguno más. Me muestran mucho cariño y me gustaría retirarme en el Real Madrid. Mi familia disfruta y quiero seguir disfrutando de este gran club", sostuvo.

Sobre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, los que marcaron una hegemonía en el Balón de Oro durante 10 años, 'Lukita' puntualizó: "No estoy aquí para decir si tenían que estar Ronaldo y Messi aquí, claro que me habría gustado que estuvieran".

EL DATO:

Luka Modric reveló que votó por Raphael Varane, Cristiano Ronaldo y Antoine Griezmann en la votación del Balón de Oro 2018.