Julio César Uribe destrozó el rendimiento de la Sub 20 tras derrota ante Paraguay [VIDEO]

La tarde de este martes, Paraguay pasó por encima a la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20. Tras ello, Julio Cesar Uribe, exfutbolista de la ‘Blanquirroja’ destrozó al equipo de Daniel Ahmed por el pobre juego y rendimiento mostrado ante los paraguayos.

"Dos años para que en números no haya posibilidad de gol en el ataque y tener al arquero como figura, eso es alarmante. Las cosas hay que decirlas como son. Ojalá que en los otros dos partidos no muestre lo que el técnico ha declarado, que juega lindo", dijo Julio Cesar Uribe en Fox Sports Radio Perú.

En seguida, Uribe también cuestionó al técnico: “Él (Ahmed) mencionó que la primera línea juega tan igual o mejor que la segunda, pero no vemos ni la una ni la otra. En un equipo buscamos equilibrio entre el atacar y defender o viceversa. Cuando no tienes un potencial ofensivo, busca tener solidez para jugar a la contra. Pero este equipo no tiene ni la una ni la otra", disparó.

En otro momento, el 'Diamante' señaló que espera que en los próximos partidos el juego de la Sub 20 mejore para lograr mejores resultados. “Lo que deseamos es que Perú juegue lindo. Yo no sé si jugar lindo es jugar bien, pero que te permita tener la pelota más tiempo para tratar de hacer daño y evitar que el rival la tenga más tiempo para que te lo haga", apuntó .

DATO:

El próximo partido será el jueves ante Ecuador y cierra la fase de grupos ante Argentina.