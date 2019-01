Real Madrid: padre político de James Rodríguez dice que el volante contempla su vuelta al cuadro blanco

El préstamo de James Rodríguez en el Bayern Múnich vence en junio y su futuro es incierto, aunque está latente la posibilidad de regresar al Real Madrid, cuadro con el que tiene contrato.

Sin embargo, no solo el vínculo contractual lo acercaría al conjunto blanco, también el sentimiento, ya que el colombiano es hincha confeso del cuadro de la capital española, al menos asegura su padre político.

"El Real Madrid es una de las casas de sus amores, lastimosamente, tuvo que mirar un rumbo diferente. Sin embargo, eso no significa que no sea amante de la casaca blanca, una institución que le permitió pasar lindos momentos. Dentro de su corazón, siendo hincha del Madrid, contemplará seguro la posibilidad de retornar. El Madrid es dueño de su carta, me imagino que si tiene buenas actuaciones sería posible su regreso", dijo Juan Carlos Restrepo sobre el futbolista de 27 años.

Eso sí, Restrepo asegura que James está a gusto en la capital de Baviera, aunque también está inquieto por los rumores que llegan desde Inglaterra.

"Está cómodo en Múnich, aunque puede haber ofertas. No tengo noticias, pero están esos rumores que llegan desde Inglaterra", agregó el familiar de Rodríguez.

EL DATO

James Rodríguez llegó al Real Madrid a mediados del 2014, cuando el club blanco pagó 80 millones de euros.