Zenit de Rusia presentó oficialmente al colombiano Wilmar Barrios [FOTOS]

El Zenit de San Petersburgo buscaba reforzar su línea media del campo tras la salida de Leandro Paredes al PSG de Francia y volvió a mirar el fútbol argentino para elegir al jugador adecuado. Luego de algunos días de especulaciones, finalmente se confirmó de manera oficial que el colombiano Wilmar Barrios será nuevo jugador del equipo ruso, quien tendrá un contrato de larga duración.

A través de sus redes sociales, el Zenit compartió detalles de la flamante incorporación, inicialmente para lo que resta de la temporada 2018-19. Cabe mencionar que las 4 siguientes campañas también han sido incluidas en su vínculo. “Wilmar Barrios se unió al equipo en España el 1 de febrero después de un médico exitoso”, se puede leer en el comunicado enviado por el club.

Tras pasar por el médico, Wilmar Barrios se puso bajo las órdenes de Sergei Semak, actual entrenador del Zenit de San Petersburgo. En su primer día de prácticas, el aguerrido y habilidoso jugador colombiano estuvo muy sonriente y compartiendo con sus nuevos compañeros, con quienes buscará una rápida cohesión para empezar a brillar en la complicada liga de Rusia.

We're delighted to confirm the signing of Wilmar Barrios from Boca Juniors✍️ The Colombian has signed a four and-a-half year deal with the blue-white-sky-blues #WelcomeWIlmar pic.twitter.com/eP9ZlLsJBD

Wilmar Barrios inició su carrera en el Deportes Tolima y luego emigró a Boca Juniors de Argentina, donde logró el bicampeonato en el torneo local (2016-17 y 2017-18). El buen nivel le permitió llegar a la Selección de Colombia, con la que pudo disputar la Copa del Mundo Rusia 2018. Seguramente, en el Zenit ya lo venían siguiendo y finalmente consiguieron cerrar su fichaje.

