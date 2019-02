Boca Juniors vs Belgrano EN VIVO ONLINE: ¿A qué hora juegan por Superliga y cómo ver partido vía FOX Sports Premium? | Guía de canales de televisión

Boca Juniors vs Belgrano EN VIVO ONLINE: 'Xeneizes' y 'Piratas' se medirán este domingo 10 de febrero (9.30 p.m. - hora argentina; 7.30 p.m. - hora peruana) en el estadio Julio César Villagra por la jornada 18 de la Superliga Argentina. Las transmisión del partido en Argentina la tendrá el canal FOX Sports Premium. En Perú y el resto de países de Sudamérica se podrá disfrutar a través de FOX Sports 2; mientras que en centro y norteamérica se verá en FOX Sports 3.

Después de ganar por 2-0 a Godoy Cruz, Boca Juniors ha recuperado la sonrisa de la mano de Gustavo Alfaro, quien llegó en este verano para reemplazar a Guillermo Barros Schelotto, y piensa mantener este ritmo frente a Belgrano para así acercarse más a los primeros lugares de la Superliga.

Actualmente, Boca Juniors suma 31 puntos y un triunfo en la casa de Belgrano le servirá para desplazar del tercer lugar al Atlético Tucumán (32), que igualó sin goles el último sábado frente al Talleres de Córdoba. En el once inicial que prepara Alfaro en el 'Xeneize' es el siguiente: Esteban Andrada, Lisandro López. Carlos Izquierdoz, Julio Buffarini, Junior Alonso, Iván Marcone, Agustín Almendra, Campuzano, Mauro Zarate, Christian Pavón y Darío Benedetto.

Para este encuentro frente Belgrano, el principal novedad ha sido la inclusión de Mauro Zarate en lugar del 'Apache' Carlos Tévez en Boca Juniors.

Belgrano, por su parte, continúa agonizando en el penúltimo puesto de la tabla de la Superliga Argentina y le urge sumar tres puntos para no seguir complicándose con el descenso. El técnico Diego Osella apostará por esta formación: César Rigamonti; Tomás Guidara, Juan Patiño, Joaquín Novillo y Juan Quiroga; Federico Lértora; Leonardo Sequeira, Maximiliano Lugo, Marcelo Meli y Mauricio Cuero; y Diego Mendoza.

BOCA JUNIORS VS. BELGRANO EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 7.30 p.m.

México (Centro): 6.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.30 p.m.

México (Noroeste): 4.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.30 p.m.

Colombia: 7.30 p.m.

Argentina: 9.30 p.m.

España: 1.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

España (Islas Canarias): 12.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

Uruguay: 9.30 p.m.

Paraguay: 9.30 p.m.

Chile: 9.30 p.m.

Brasil: 10.30 p.m.

Bolivia: 8.30 p.m.

Venezuela: 8.30 p.m.

Canadá: 7.30 p.m.

Costa Rica: 6.30 p.m.

Guatemala: 6.30 p.m.

Honduras: 6.30 p.m.

El Salvador: 6.30 p.m.

Puerto Rico: 8.30 p.m.

Santo Domingo: 9.00 p.m.

Panamá: 8.00 p.m.

Italia: 1.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

Francia: 1.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

Alemania: 1.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

Portugal: 1.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

Holanda: 1.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

Inglaterra: 12.30 a.m. (lunes 11 de febrero)

BOCA JUNIORS VS. BELGRANO EN VIVO: GUÍA DE CANALES DE TELEVISIÓN

Argentina: FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur y Fox Sports Premium Argentina.

Perú: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Bolivia: FOX Sports 2 Cono Sur.

Brasil: Fox Sports 2 Brazil.

Chile: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Colombia: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Costa Rica: Fox Sports 3 Cono Norte y FOX Play Norte.

República Dominicana: Fox Sports 3 Cono Norte y FOX Play Norte.

Ecuador: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

El Salvador: Fox Sports 3 Cono Norte y FOX Play Norte.

Guatemala: Fox Sports 3 Cono Norte y FOX Play Norte.

Honduras: Fox Sports 3 Cono Norte y FOX Play Norte.

Italia: SportItalia.

México: Fox Sports 3 Cono Norte y FOX Play Norte.

Nicaragua: FOX Play Norte y Fox Sports 3 Cono Norte.

Panamá: FOX Play Norte y Fox Sports 3 Cono Norte.

Paraguay: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Portugal: Sport TV3.

Estados Unidos: Fanatiz.

Uruguay: FOX Play Sur y FOX Sports 2 Cono Sur.

Venezuela: FOX Play Norte y Fox Sports 3 Cono Norte.

BOCA JUNIORS VS. BELGRANO EN VIVO: ¿CÓMO VER FOX SPORTS PREMIUM DE ARGENTINA?

Antina: Canal 200 (HD)

Cable: Televisora Color VHF: Canal 20 y Canal 62 (HD)

TeleCentro UHF: Canal 206.

DirecTV Satélite: Canal 604 (SD) y 1604 (HD)

InTV: Canal 629 (HD).

Cablevisión: Canal 123 (Digital) y Canal 603 (HD)

Telecentro: Canal 111 (Digital) y Canal 1017 (HD)

TeleRed: Canal 58 (Digital) y Canal 128 (HD)

Express Cablehogar: Canal 112 (Digital) y Canal 812 (HD)

Cabletel: Canal 213 (HD)

Cablevideo Digital: Canal 609 (HD)

Supercanal: Canal 130 (SD) y Canal 1130 (HD)

Del Viento TV: Canal 528 (HD)

Gigared: Canal 218 (HD)

CCC: Canal 260 (Digital) y Canal 1522 (HD)

El Cuatro: Canal 626 (HD)

Bahia Visión Color: Canal 106 (HD)

Cable Televisora Color: Canal 2 y Canal 117 (HD)

Ushuala Visión: Canal 638 (HD)

AVC Videocable: Canal 270 (HD)

TelViso: Canal 1123 (HD)

Cable 10: Canal 951 (HD)

TVCOA: Canal 109 (SD) y Canal 1109 (HD)

Cablevisión Flow IPTV: Canal 123 (HD) y Canal 603 (HD)

Claro TV IPTV: Canal 120 (HD)

Movistar TV: Canal 251 (HD)

Dibox: Canal 638 (HD)

BOCA JUNIORS VS. BELGRANO EN VIVO: ¿CÓMO VER FOX SPORTS 2 EN PERÚ Y RESTO DE PAÍSES DE SUDAMÉRICA?

DirecTV (Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador): Canal 608 (SD) y Canal 1608 (HD)

Tigo Sport (Bolivia y Paraguay): Canal 402 (SD)

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 891 (HD)

Movistar Perú: Canal 502 (SD) y Canal 746 (HD)

Claro TV Chile: Canal 179 (SD) y Canal 479 (HD)

Claro TV Perú: Canal 62 (SD) y Canal 518 (HD)

Claro TV Colombia: Canal 514 (SD) y Canal 1514 (HD)

Claro TV Ecuador: Canal 86 (SD) y Canal 586 (HD)

Claro TV Panamá: Canal 306

Claro TV El Salvador: Canal 43 (Analógico) y Canal 211 (Digital)

Claro TV Honduras: Canal 49 (Analógico) y Canal 211 (Digital)

Claro TV Guatemala: Canal 306

BOCA JUNIORS VS. BELGRANO EN VIVO: ¿CÓMO VER FOX SPORTS 3 EN MÉXICO?

Dish México: Canal 334 (SD) y Canal 834 (HD)

Sky Sports México: Canal 559 (SD) y Canal 1558 (HD)

Izzi México: Canal 511 (Digital)

Megacable México: Canal 307

BOCA JUNIORS VS. BELGRANO EN VIVO: ALINEACIONES PROBABLES

Belgrano: César Rigamonti; Tomás Guidara, Juan Patiño, Joaquín Novillo y Juan Quiroga; Federico Lértora; Leonardo Sequeira, Maximiliano Lugo, Marcelo Meli y Mauricio Cuero; y Diego Mendoza.

Entrenador: Diego Osella.

Boca Juniors: Esteban Andrada, Lisandro López. Carlos Izquierdoz, Julio Buffarini, Junior Alonso, Iván Marcone, Agustín Almendra, Campuzano, Mauro Zarate, Christian Pavón y Darío Benedetto.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Árbitro: Ariel Penel.