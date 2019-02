José Mourinho reveló el club ideal de su carrera

Dos meses después de su salida del Manchester United, José Mourinho sigue sin dirigir, pero se mantiene ligado al fútbol: hoy se luce comentando y analizando para DAZN España.

¿No tiene ofertas para dirigir? Claro que José Mourinho las tiene, pero está a la espera de la oferta concreta, de un club ideal para trabajar, como sola una vez tuvo en su carrera deportiva.

"A un club sin ambición no iría. Rechacé una oferta lucrativa porque quiero fútbol de alto nivel", reveló Mourinho en una entrevista con "The Telegraph".

"El club ideal era lo que tenía en el Inter. Un club con ambición y con gente con la que quería trabajar y me gustaba trabajar", abundó 'The Special One', recordando su exitoso paso por el Inter de Milan.

En apenas dos temporadas en el club italiano, José Mourinho ganó dos Serie A, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Champions League en el Santiago Bernabéu, tras vencer por 2-0 al Bayern Múnich.

Sobre la sequía de títulos que atraviesa en su carrera, Mourinho acotó: "La gente dice que aprendes más de la derrota. Tal vez hay algo de verdad en ello, pero mi hábitat natural está en la victoria. Es la primera vez que llevo 18 meses sin ganar ningún trofeo. Hay entrenadores que no lo ganaron en 18 años".

EL DATO:

José Mourinho fue cesado del Manchester United el pasado 18 de diciembre tras una irregular campaña en la Premier League y mala relación con varios jugadores de la plantilla.