Julio Comesaña, DT de Colón, envió una fuerte crítica a sus futbolistas: “Tienen miedo a jugar”

El año 2019 no inició de la mejor manera para Julio Comesaña y su Colón de Santa Fe, pues atraviesa por una pequeña crisis futbolística en la Superliga Argentina. La derrota 2-0 de visita ante Talleres de Córdoba colmó la paciencia del entrenador y, al finalizar el encuentro, desató su furia contra sus jugadores, sin guardarse comentario alguno, como ya lo ha hecho antes.

“Para mí, tienen miedo de jugar. Están como cohibidos, esperando un garrotazo... Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren. Tenemos que reaccionar”, explicó airadamente el entrenador de Colón. Recordemos que esta no es la primera vez que tiene ácidos comentarios contra sus dirigidos, pues cuando estuvo al mando del Junior de Barranquilla también solía dar este tipo de declaraciones.

“El partido no me gustó para nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo. Este momento lo tienen que enfrentar los mayores, los profesionales. No hice cambios antes porque en el banco no tenía ni a Maradona, ni a Messi. De quince puntos tenemos cuatro. Para lograr objetivos hay que prepararse, pero todos estamos en la misma bolsa”, añadió Julio Comesaña.

“No se olviden de que con los mismos jugadores Colón venía perdiendo, no hagamos historias raras. Se los dije: 'Tenemos viento en contra, no hay que llorar'. Son vicisitudes que uno tiene que atravesar con la mejor predisposición”, sentenció Julio Comesaña. Actualmente Colón de Santa Fe está en la casilla 21 con 20 puntos, a 10 de conseguir el último boleto a la Copa Sudamericana (restan 4 fechas).

EL DATO

Colón enfrentará a Deportivo Municipal en la Copa Sudamericana 2019: la ida será en Lima el próximo miércoles 19 de marzo y la vuelta en Argentina, el 16 de abril.