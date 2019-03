Beto da Silva tras su regreso al gol: “Tuve algunas actitudes que me perjudicaron”

La presencia de Beto da Silva en el extranjero no ha sido de las mejores, pues no tuvo mucha continuidad y su nivel goleador, en sus distintos clubes, estuvo por debajo de lo deseado. Sin embargo, este 2019 parece ser la temporada para el delantero, pues ha empezado jugando continuamente con Lobos BUAP de la Liga de México, incluso anotando su primer gol en su tercer encuentro como titular.

El delantero es consciente que va en alza y explicó algunas de las razones de este cambio positivo para su carrera. “Yo sé los motivos por los cuales no venía jugando, aparte de las lesiones, algunas actitudes mías no me favorecieron. Me apuraba en ciertas cosas, discutía por cosas que no debía. Ya maduré, aprendí y me queda trabajar para encontrar mi nivel”, apuntó Beto da Silva en entrevista a RPP.

Además, a pesar de su crecimiento, el habilidoso jugador de 22 años no se apresura con la posibilidad de una convocatoria con la Selección Peruana para los amistosos a fines de marzo. “Sé que allá siempre han tenido buen concepto de mí, he podido dejar una imagen positiva. Si me toca, yo feliz. Si no, seguiré entrenando para estar lo más pronto posible”, añadió el ex Sporting Cristal.

De la misma forma reveló que mantiene comunicación con el comando técnico que lidera Ricardo Gareca. “Desde la Videna siempre me escriben, a pesar de que no venía jugando. Es algo que me tiene motivado. No tengo idea de qué pasará con la lista ni nada, pero vengo haciendo las cosas bien con mi club y, si me toca jugar con Perú, voy a estar preparado”, sentenció Beto da Silva.

EL DATO

Beto da Silva ha jugado 8 partidos con Lobos BUAP, entre la Liga y la Copa MX del Torneo Clausura: lleva un gol hasta ahora.