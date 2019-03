Alianza Lima y la verdadera razón por la cual fue multado por Conmebol

En las últimas horas se conoció que Alianza Lima recibió una fuerte multa económica. Las primeras versiones apuntaban a que se debió al comportamiento de sus hinchas en el debut copero frente a River Plate en el estadio Nacional.

Pero el gerente de marketing, Benjamín Romero, salió al frente para aclarar esta situación y reveló el verdadero motivo por el cual el cuadro blanquiazul recibió una sanción que asciende a 8 mil dólares.

"Nuestra multa es porque el logo de la Conmebol no estaba bien centrado en la manga derecha de la camiseta", declaró Romero para RPP Noticias.

Además, el representante de Alianza Lima agregó que ese no fue el único motivo. Resulta que la sala destinada para que se realice el antidopaje protocolar no cuenta con todos los requerimientos que pide el ente sudamericano ya que no hay duchas ni inodoros.

Consultado por el comportamiento de los hinchas victorianos, Romero declaró que "No queremos que nuestra hinchada que se portó bien sea catalogada como violenta".

Debido a un informe presentando por el árbitro colombiano Wilmar Roldán, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) determinó aplicar una multa de 8 mil dólares a Alianza Lima.