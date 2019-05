James Milner y su confesión sobre Lionel Messi en la semifinal de Champions League

El fútbol tiene sus revanchas, sin embargo, en algunos casos no suceden de la forma en que uno espera. El partido de ida entre Barcelona y Liverpool en la semifinal de la Champions League fue uno de esos ejemplos, donde James Milner se cobró un legendario caño que le hizo Lionel Messi cuatro años atrás. El volante inglés le propinó una dura falta al argentino en el Camp Nou.

"Le pregunté si estaba bien, pero estaba furioso. Me empezó a decir muchas cosas en español mientras íbamos al túnel de vestuarios. Me iba llamando 'burro', que es un animal pero que también se utiliza en español para referirse a alguien que va dando muchas patadas por ahí. No creo que supiera que entiendo algo de español. Parece que no estaba muy contento...", declaró Milner para 'Daily Mail'.

El '7' de los 'Reds' reveló también que la 'Pulga' adivinó la razón de la dura entrada. "Me dijo: 'esa falta es por la tontería que te hice", refiriéndose al duelo entre el Barcelona y Manchester City en el 2015, cuando el mediocampista británico integraba el conjunto celeste.

Además Milner explicó que ante jugadores como Messi uno debe hacerse sentir. "No debes tener miedo de hacer el ridículo ante él, yo lo he vivido... Ya me ha humillado y el vídeo se ha visto un millón de veces, pero no fui el primero y no seré el último. Ante jugadores así, debes hacerles saber que estás aquí y no dejar que hagan todo a su manera, tienes que intentar interrumpirlos, sin lesionarlos, por supuesto. Es parte del juego".

Cabe recordar que la final de la llave resultó ser un final feliz para el Liverpool, que a pesar de haber caído por 3-0 en España, el cuadro inglés superó a los 'culés' por 4-0 en Anfield, consiguiendo en acceso a la final de la Champions League por segunda vez consecutiva.

EL DATO

Liverpool disputará la final de la Champions League contra el Tottenham el sábado 1 de junio en el Wanda Metropolitano.