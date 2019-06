¿Más cerca de la Juventus? De Ligt reveló una curiosa relación con Cristiano Ronaldo

Cuando uno piensa en un culebrón de mercado, lo asocia más a un jugador de perfil ofensivo. Ahora bien, la historia es distinta en la presente temporada 2018-19 que el gran objetivo de los clubes más importantes de Europa es Mattthijs de Ligt, seleccionado holandés de apenas 19 años y capitán del Ajax.

El Barcelona parecía el más cercano en llevarse a De Ligt, gracias a su admiración al club catalán y el peso de haber fichado a Frenkie de Jong, uno de sus mejores amigos y compañero suyo en el Ajax y la selección holandesa.

Ahora bien, el PSG entró en escena y le ofreció un sueldo estratosférico para su corta edad. La situación no cambió mucho hasta que llegó la oferta de la Juventus, que le presentó un gran proyecto deportivo y le garantizó titularidad, lo más primordial y que es la gran diferencia con la oferta del Barcelona (Gerard Piqué es el titular indiscutible en el puesto de central derecho).

A falta de un par de flecos y la oficialización, la Juventus tiene hecho el fichaje de Matthijs de Ligt y el propio jugador reveló que el gran ídolo de su infancia fue Cristiano Ronaldo. Sí, el mismo futbolista que le pidió que fichara por el club italiano tras la final de la UEFA Nations League.

"A veces me doy cuenta de que todo ha ido muy rápido. Durante la temporada, en el club, y durante las distintas competiciones, realmente no tienes tiempo para reflexionar. Pero hay veces que me doy cuenta de que esto no es normal. Como hace poco, cuando cené con mis amigos del fútbol del pasado. Adidas organizó esa cena. También hubo amigos de la infancia y nos pusimos a recordar", contó De Ligt en una entrevista con 'Voetbal International'.

"Llegamos a la conclusión de que siempre quise ser Cristiano Ronaldo cuando jugábamos al fútbol en el jardín. Eso fue especialmente en su época cuando jugaba en el Manchester United. Mi primera camiseta de fútbol también fue suya", aseguró Matthijs de Ligt, actualmente de vacaciones junto a su pareja en Bahamas.

Según medios italianos, Matthijs de Ligt será el segundo mejor pagado de la Juventus, solo detrás de Cristiano Ronaldo. El holandés ganará 12 millones de euros al año.

EL DATO:

Matthijs de Ligt ganó el Golden Boy 2018, galardón anual que se da al mejor futbolista menor de 21 años.