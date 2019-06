Estados Unidos vs Francia [EN VIVO] por cuartos de final del Mundial Femenino 2019

Este viernes se enfrentan por los cuartos de final del Mundial Femenino de Francia 2019 con el partido entre Francia vs Estados Unidos EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV Sports, en el Parque de los Príncipes las 14:00 p.m / hora peruana. Además, Libero.pe te traerá todas las incidencias del minuto a minuto.

En un partido realmente emocionante se enfrentarán las dos grandes favoritas para llevarse la copa y son las anfitrionas, Francia y las tres veces campeonas del mundo, Estados Unidos, ambas prometen protagonizar un excitante duelo.

Francia que no ha perdido ningún encuentro hasta el momento y llega con el ánimo al tope luego de eliminar en octavos de final a Brasil con un marcador de 2-1 y ahora buscará mantener su invicto y hacer respetar su localía ante las norteamericanas.

La ‘blues’ buscaran obtener su primera copa del mundo, ya que lo más lejos que han legado en el certamen de selecciones a semifinales en el Alemania 2011, en los quedaron en cuarto lugar, en el mundial pasado se fueron eliminadas en cuartos.

Por otro lado, llega Estados Unidos dirigida por Jill Ellis, que también llegan invictas y en octavos se encontraron con una España que les hizo un partido realmente complicado, encuentro en el cual recibieron su primer y único gol en contra.

