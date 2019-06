Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY 28 de junio de 2019

Partidos de hoy viernes 28 de junio, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros por la Copa América 2019, el Mundial Femenino de Francia, la Copa Africana de Naciones y la MLS. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 28 de junio

09.30 horas Túnez vs Malí (Copa Africana)

12.00 horas Marruecos vs Costa de Marfil

15.00 horas Sudáfrica vs Namibia

14.00 horas Francia vs Estados Unidos (Mundial Femenino)

14.00 horas Venezuela vs Argentina (Copa América)

18.00 horas Colombia vs Chile

19.00 horas New York Red Bulls vs Chicago Fire (MLS)

21.00 horas Colorado Rapids vs Los Angeles FC

COPA AMÉRICA 2019

Los cuartos de final del torneo siguen en marcha. La Argentina de Lionel Messi se medirá ante la sorprendente Venezuela, mientras que horas más tarde habrá un duelo de fuerzas muy parejas: Colombia vs Chile. Los cafeteros llegan con puntaje perfecto y sin recibir goles, mientras La Roja quiere ganar de forma consecutiva el trofeo.

MUNDIAL FEMENINO 2019

La etapa de cuartos de final también está en juego en el Mundial Femenino 2019. La local Francia se medirá ante la favorita Estados Unidos (2:00 p.m. hora peruana), en busca del boleto a semifinal, donde los espera Inglaterra (hoy goleó 3-0 a Noruega). Alex Morgan llega encendida con sus 5 goles y 3 asistencias hasta ahora.

COPA AFRICANA DE NACIONES 2019

La fase de grupos de la Copa Africana de Naciones 2019 entra en su segunda fecha. En la zona E, Túnez se medirá con Malí en busca de la victoria que asegure su pase a la siguiente ronda. Luego, la Marruecos de Hakim Ziyech tendrá que medirse con Costa de Marfil, ambas con 3 puntos hasta ahora. Finalmente, Sudáfrica choca con Namibia, las dos tras perder en su debut.

MLS de ESTADOS UNIDOS

New York Red Bulls jugará su partido 17 de la MLS ante Chicago Fire (7:00 p.m. hora peruana), con la misión de acortar distancias con el líder Philadelphia Union en la Conferencia Este. Y en la Oeste, la líder Los Angeles FC parece tener un partido fácil con el colero Colorado Rapids (9:00 p.m. hora peruana).