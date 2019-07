Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY viernes 19 de julio de 2019

Partidos de hoy viernes 19 de julio, transmisión fútbol EN VIVO. La agenda deportiva está emocionante HOY con encuentros en Torneo Clausura 2019, Liga Pro Ecuador, MLS, Liga MX, Amistosos internacionales de Clubs, Copa África de Naciones. Mira los partidos de hoy ONLINE GRATIS.

Partidos de hoy 19 de julio

05:00 horas Kawasaki vs Chelsea

11:00 horas Mónaco vs Everton

11:00 horas RB Leipzing vs Galatarasay

11:30 horas Shalke vs Norwich

11:30 horas Estrasburgo vs Touluse

14: 00 horas Senegal vs Argelia

14:30 horas Oporto vs Betis

19:00 horas Liverpool vs Dormund

19:00 horas Puebla vs Tijuana

20:00 horas Alianza Lima vs Sporting Cristal

20:00 horas Emelec vs Dep, Cuenca

21: 00 horas Los Angeles Galaxy vs Los Angeles FC

21:00 horas Atlas vs Juaréz

COPA ÁFRICANA DE NACIONES

Los finalistas de la Copa Africana de Naciones se medirán este viernes en el Estadio Internacional del Cairo en una final de infarto. La selección de Sedio Mané (Senegal) buscará la hazaña ante Argelia a las (14: 00 hora peruana).

MLS – ESTADOS UNIDOS

La liga norteamericana sigue su curso y hoy viernes 19 de julio, el equipo de Zlatan Ibrahimovic, Los Ángeles Galaxy se enfrentan a los Ángeles FC de Carlos Vela, por el clásico de Los Ángeles.

ECUADOR LIGA PRO

En la máxima división del fútbol ecuatoriano habrá mucha acción en un encuentro que promete encender a más de uno: Emelec se enfrenta a Deportivo Cuenca en el estadio Banco Pacifico Capwell a las 20:00 (hora peruana).

LIGA MX

El Torneo Apertura de la Primera División de México tendrá su primera jornada hoy y por partida doble, con los encuentros entre Puebla vs Tijuana a las 19:00 (hora peruana) y para cerrar la tanda de partidos de enfrentan Atlas vs Juárez a las 21:00 (hora peruana).

AMISTOSOS INTERNACIONALES DE CLUBES

Los clubes de todo Europa siguen preparándose con miras al inicio de sus ligas y para esta jornada el encuentro más atractivo los protagoniza el Liverpool de Jurgen Klopp frente al Borussia Dortmund a las 19:00 (hora peruana).

LIGA 1 - TORNEO CLAUSURA

La jornada de viernes del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1 lo protagonizan Alianza Lima frente al campeón actual, Sporting Cristal en el Estadio Matute a las 20:00 (hora peruana) por el clásico del fútbol peruano.