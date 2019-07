Liverpool vs Borussia Dortmund [EN VIVO] Amistoso de pretemporada en Estados Unidos

ESPN2 EN VIVO Liverpool vs Borussia Dortmund ONLINE | Este viernes 19 de julio se enfrentan en un amistoso de pretemporada 2019-20. El duelo está pactado para las 7:00 p.m. (hora peruana) en el Notre Dame Stadium y será transmitido por ​LFCTV. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Un partidazo que nuevamente los Estados Unidos tienen la oportunidad de albergar. Doce meses después, el Liverpool y el Borussia Dortmund se citan en suelo norteamericano para soltar los músculos y probar a sus flamantes fichaje para la temporada venidera.

Hace un año fue el Borussia Dortmund el vencedor con un 3-1 en el marcador y un doblete de un dueño de casa que hoy no está: Christian Pulisic, traspasado al Chelsea por 60 millones de euros. El otro anotador del club alemán fue el danés Jacob Bruun Larsen mientras Virgil van Dijk anotó el descuento inglés.

De aquellos protagonistas en el Bank of America Stadium, solo Van Dijk apunta a ser titular en el amistoso. Es más, el central holandés promete ser el líder de un Liverpool que no podrá contar con ninguno de su tridente ofensivo. Roberto Firmino y Mohamed Salah se encuentran de vacaciones por sus participaciones en la Copa América 2019 y Copa África mientras Sadio Mané puede gritar campeón este viernes cuando Senegal enfrente a Argelia en la final del certamen continental.

En esa misma línea, Jurgen Klopp no podrá contar tampoco con Alisson Becker (de vacaciones) y los lesionados Keita y Shaquiri. Aunque no pinta para titular, el defensa holandés Sepp van den Berg de apenas 17 años, único fichaje de la temporada, podrá gozar de minutos.

