Tuchel dejó en clara su posición sobre Neymar y el PSG

Respetuoso, pero con las cosas claras. Thomas Tuchel fue interrogado sobre la actualidad del PSG tras el amistoso ante el Núremberg, precisamente la situación de Neymar y los rumores de una posible llegada de Ousmane Dembélé, exdirigido suyo en el Borussia Dortmund.

El técnico alemán reveló que sabe de sobra que Neymar quiere dejar el PSG, pero a día de hoy sigue siendo jugador del club y lo tratará como tal. Eso sí, le metió presión a su club a resolver cuanto antes o bien la salida o bien la continuidad del brasileño en París.

"La situación entre Neymar y yo es clara, es mi jugador Ahora es algo entre él y el club. Es parte del vestuario y entrenará con nosotros el domingo", explicó Tuchel a 'Sky Sports'.

El DT del PSG no fue ajeno a la tardanza de Neymar (llegó una semana después de lo pactado) y le tiró un jalón de orejas al paulista. "Siempre estoy decepcionado si un jugador llega tarde, pero está claro entre nosotros. Trabajamos juntos. ¿Si sabía que quería marcharse? Sí, antes de la Copa América", sostuvo.

Sobre Ousmane Dembélé, Thomas Tuchel fue categórico: no hay nada con el extremo francés. "No tuvimos ningún contacto con él, en contra de lo que dijo la prensa", sentenció.

La situación de Neymar en el PSG

El director deportivo del PSG, Leonardo, reveló que sigue sin haber una oferta por Neymar. "Honestamente, no hay nada diferente a la última vez que hablamos. Nada de nada. No se ha movido, no hay una oferta concreta para Neymar, él está con nosotros. Es un jugador del Paris Saint-Germain", afirmó.

Sobre los rumores del Barcelona y su supuesto interés de incluir jugadores en la operación, el exfutbolista brasileño fue puntual: "Repito, no hay oferta concreta. Es la misma situación durante los últimos diez días".

El deseo de Neymar: fichar por el Barcelona

Más allá del poder de atracción que tiene Neymar en los grandes clubes de Europa, el brasileño quiere volver a la Ciudad Condal y jugar al lado de Lionel Messi. El paulista no se ha cansado de lanzar guiños a su exclub, pero la operación no pinta nada sencilla.

Lo cierto es que al Barcelona le falta liquidez. Un claro ejemplo fue el préstamo de 35 millones de euros (a pagar en seis meses) para poder pagar la cláusula de rescisión de Antoine Griezmann. Si es que no vende y a buen precio, difícil poder abordar la operación de Neymar, que le costó al PSG 222 'kilos' hace dos años.