Real Madrid vs Bayern Múnich [ONLINE] Cómo ver hoy gratis por ESPN TV

ESPN EN VIVO Real Madrid vs Bayern Múnich ONLINE Partido de hoy International Champions Cup 2019 se transmite por DirecTV, Real Madrid TV y Canal app móvil LaLiga Sports TV este sábado 20 de julio, a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) y 2.00 a.m. del domingo 21 de julio (hora española) en el NRG Stadium, de la ciudad de Houston (Estados Unidos). Debuta Eden Hazard. Sigue EN DIRECTO vía INTERNET con los canales, los horarios y las alineaciones en el minuto a minuto de Libero.pe.

Después de la difícil temporada que le tocó vivir, el nuevo Real Madrid de Zidane Zidane, en su segunda etapa con el equipo, quiere iniciar la nueva campaña de manera positiva cuando el sábado se enfrente al Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, en el NRG Stadium de Houston, inicio de su gira por Estados Unidos. El Clásico de Europa se vivirá al rojo vivo en la International Champions Cup 2019.

Pero, sobre todo, desea comenzar a mostrar lo que quiere ser la nueva versión del Real Madrid después de haber conseguido los fichajes de jugadores como el belga Eden Hazard, traspasado por el Chelsea londinense, y el serbio Luka Jovic, por el Eintracht de Frankfurt alemán. Al frente estará el Bayern Múnich de los experimentados Robert Lewandowski, Thomas Müller y Manuel Neuer. Cabe agregar que los bávaros ya no cuentan con tres de sus principales estrellas: Arjen Robben, Franck Ribéry y Mats Hummels.

Real Madrid vs Bayern Múnich por ICC 2019

Ambos jugadores junto con todas las grandes figuras del Real Madrid estarán para el partido frente a Bayern Múnich luego de haber completado una primera fase de preparación física en Montreal que ha sido considera por todos como "excelente", bajo el nuevo responsable y hombre confianza de Zidane, el francés Grégory Dupont.

Ante el Bayern Múnich, la única nota negativa en el Real Madrid fue la lesión del joven Brahim Díaz, uno de los nuevos fichajes, quien en el quinto día de entrenamientos sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo.

La hora de la acción para el Real Madrid en los partidos de pretemporada llegó y de nuevo los campos estadounidenses son los escenarios elegidos por el equipo español, que se llevará unos ingresos por su participación en el torneo de la International Champions Cup de más de 20 millones de dólares. Además de poder enfrentarse a equipos rivales directos que puede tener en las próximas competiciones de Europa y España, como son el caso del Bayern Múnich, Arsenal y Atlético de Madrid.

Eden Hazard debuta con el Real Madrid

Pero sobre todo el partidos de hoy sábado permitirá a Zidane presentar lo que puede ser su apuesta por el equipo que busca formar con las nuevas adquisiciones del Real Madrid.

Especial interés existe en conocer cómo Zidane va a colocar en el campo a Eden Harzard y Jovic, dos jugadores que se presentan claves de cara al nuevo proyecto del Real Madrid.

Una vez más la presencia del Real Madrid ha generado un gran interés entre los aficionados locales y se espera que el NRG Stadium, el campo del equipo de los Texans de Houston de la NFL -la liga profesional de fútbol americano-, registre una entrada superior a los 70.000 espectadores.

Kovac, del Bayern Múnich, respondió con un rotundo "no", al ser preguntado por esa posibilidad, en la rueda de prensa previa al encuentro que disputará su equipo contra el Real Madrid, en el NRG Stadium de Houston, como parte del International Champions Cup, el torneo amistoso que consta de 18 partidos y disputan una docena de clubes.

"Creo que es un buen jugador, como también me gustan otros. Parece que puede jugar en otro sitio. Dónde exactamente no lo sé, no sé lo que piensa él. Veremos qué pasa", indicó.

El técnico croata elogió al español Thiago Alcántara, que compareció con él en la rueda de prensa. "Está a un nivel alto. Su juego, la pasada temporada fue sensacional. Es nuestro hombre en el centro del campo, hace con el balón lo que quiere y puede acelerar o calmar el juego. Piensa en el campo como un entrenador", dijo.

A qué hora juegan Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO por ESPN 2

Perú: 7.00 p.m.

México (Centro): 6.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m.

México (Noroeste): 4.00 p.m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m.

Colombia: 7.00 p.m.

Argentina: 9.00 p.m.

España: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

España (Islas Canarias): 1.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Uruguay: 9.00 p.m.

Paraguay: 9.00 p.m.

Chile: 8.00 p.m.

Brasil: 10.00 p.m.

Bolivia: 8.00 p.m.

Venezuela: 8.00 p.m.

Canadá: 7.00 p.m.

Costa Rica: 6.00 p.m.

Guatemala: 6.00 p.m.

Honduras: 6.00 p.m.

El Salvador: 6.00 p.m.

Puerto Rico: 8.00 p.m.

República Dominicana: 8.00 p.m.

Panamá: 7.00 p.m.

Italia: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Francia: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Alemania: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Portugal: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Holanda: 2.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Inglaterra: 1.00 a.m. (domingo 21 de julio)

Partidos de hoy en la International Champions Cuo | Real Madrid vs Bayern Múnich

Partido: Manchester United 1-0 Inter de Milán

Fecha: sábado 20 de julio

Estadio Nacional (Singapur)

Hora: 7.30 a.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Partido: Benfica vs. Chivas

Fecha: sábado 20 de julio

Estadio: Levi's Stadium (EE.UU.)

Hora: 4.00 p.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Partido: Arsenal vs. Fiorentina

Fecha: sábado 20 de julio

Estadio: Bank of America (EE.UU.)

Hora: 6.00 p.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Partido: Bayern Múnich vs. Real Madrid

Fecha: sábado 20 de julio

Estadio: NRG (EE.UU.)

Hora: 8.00 p.m.

Canal: DirecTV Sports, ESPN 2, ESPN + y LaLiga TV Bar HD.

Qué canal transmite Real Madrid vs Bayern Múnich por ESPN, DirecTV y La Liga Sports TV

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bélgica: Eleven Sports 1 Belgium.

Brasil: FOX Sports 1 Brasil y TV Record.

Canadá DAZN.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

China: CCTV 5+ VIP, PPTV Sport China, CCTV-5

Colombia: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Colombia.

Costa Rica: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

República Dominicana: ESPN Norte, SportsMax App, ESPN Play Norte y SportsMax 2.

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: ESPN Norte y ESPN Play Norte.

Alemania: OneFootball, Sport1 y DAZN.

Guatemala: ESPN Play Norte y ESPN Norte.

Haití: SportsMax App y SportsMax 2.

Honduras: ESPN Play Norte y ESPN Norte.

Italia: SportItalia.

Jamaica: SportsMax 2 y SportsMax App

Japón: DAZN.

México: ESPN Play Norte y ESPN Norte

Panamá: ESPN Norte y ESPN Play Norte

Perú: DIRECTV Sports Peru y DIRECTV Play Deportes.

Portugal: Sport TV1.

Puerto Rico: SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico y SportsMax App.

España: LaLiga Sports TV, LaLiga TV Bar HD, RMTV, #Vamos

Inglaterra: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2 y ESPN Deportes+.

Uruguay: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Uruguay.

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela y DIRECTV Play Deportes.

Cómo ver ESPN EN VIVO Real Madrid vs Bayern Múnich | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dónde ver DirecTV Sports EN VIVO Real Madrid vs Bayern Múnich | Canales TV

Canales disponible para Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Colombia, Paraguay y Uruguay.

DirecTV Sports: Canal 610.

DirecTV Sports HD: Canal 1610.

Dónde ver Real Madrid TV Dial RMTV EN VIVO Real Madrid vs Bayern Múnich | Canales TV

TDT España (Álaba): Dial 49.

TDT España (Albacete): Dial 27.

TDT España (Barcelona): Dial 23.

TDT España (Madrid): Dial 22.

TDT España (Valencia): Dial 33.

TDT España (Sevilla): dial 22.

Movistar + España: Dial 68.

Meo Portugal: Dial 170.

Vodafone TV España: Dial 316.

Euskaltel (País Vasco): Dial 67.

Euslañtel (Cantabria y Navarra): Dial 86.

R (Galicia): Dial 86

Telecable (Asturias): Dial 46.

PTV Telecom: Dial 38.

Izzi telecom México: Canal 504 (SD).

SomTV (Andorra): Dial: 247.

Real Madrid TV Hoy Jugamos ICC Real Madrid vs Bayern Múnich | Programación

Mira la programación del partido de hoy Real Madrid vs Bayern Múnich que se realizará este domingo 21 de julio (2.00 a.m. - hora española) por la International Champions Cup 2019.

21.30 p.m. Cine. El último patriota

23.00 p.m. Hoy Jugamos. La cuenta atrás. R.Madrid-Bayern Múnich (Directo)

2.00 a.m. Fútbol. International Champions Cup. R.Madrid-Bayern Múnich (Directo)

3.55 a.m. Hoy Jugamos. El análisis. R.Madrid-Bayern Múnich (Directo)

5.35 a.m. Historias con alma. San Carlos (Filipinas)

6.00 a.m. Historias con alma. México (Sierra de Tarahumara)

6.30 a.m. Hoy Jugamos

6.45 a.m. Fútbol. Torneo Miguel Malbo. RM Cadete B-Sevilla

Dónde ver ESPN 2 Norte para México y Estados Unidos | Canales TV

AT&T U-verse (Estados Unidos): Canal 606 (SD) y Canal 1606 (HD).

Verizon FiOS (Estados Unidos): Canal 74 (SD) y Canal 574 (HD).

Qué es la International Champions Cup 2019

La International Champions Cup (ICC) 2019 es un torneo amistoso internacional de fútbol profesional que se disputa desde el año 2013. Esta edición contará con un único campeonato conformado por 12 equipos de élite, los cuales jugarán 3 partidos cada uno. Los encuentros se llevarán a cabo en varias partes del mundo, en concreto Estados Unidos, Europa y Asia.

Apuestas del partido Real Madrid vs Bayern Múnich ONLINE: Así pagan las casas

Casa de apuestas: Bet365

Real Madrid: 2.40

Empate: 3.50

Bayern Múnich: 2.75

Casa de apuestas: Te Apuesto

Real Madrid: 2.45

Empate: 3.50

Bayern Múnich: 2.35

Casa de apuestas: Betsson

Real Madrid: 2.50

Empate: 2.65

Bayern Múnich: 2.45

Casa de apuestas: Inkabet

Real Madrid: 2.50

Empate: 3.60

Bayern Múnich: 2.50



Casa de apuestas: Apuesta Total

Real Madrid: 2.40

Empate: 3.51

Bayern Múnich: 2.39

Casa de apuestas: Timberazo

Real Madrid: 2.48

Empate: 3.66

Bayern Múnich: 2.48

Casa de apuestas: Bwin

Real Madrid: 2.40

Empate: 3.60

Bayern Múnich: 2.60

Qué equipo tiene más títulos en la International Champions Cup

Real Madrid: 5 (2011, 2012, 2013 y dos más en 2015).

PSG: 2 (2015 y 2016).

Chelsea: 1 (2009).

Manchester United: 1 (2014).

Inter de Milán: 1 (2017).

Borussia Dortmund: 1 (2017).

Juventus: 1 (2016).

Barcelona: 1 (2017).

Tottenham: 1 (2018).

Equipos participantes de la International Champions Cup 2019

Juventus (Italia)

AC Milán (Italia)

Inter de Milán (Italia)

Fiorentina (Italia)

Manchester United (Inglaterra)

Arsenal (Inglaterra)

Tottenham (Inglaterra)

Real Madrid (España)

Atlético de Madrid (España)

Bayern Múnich (Alemania)

Benfica (Portugal)

Chivas de Guadalajara (México)

Dónde ver LaLiga Sports TV App móvil celular Real Madrid vs Bayern Múnich

LaLiga Sports TV es la app donde ver los partidos en directo de la Liga ASOBAL de Balonmano, Liga Nacional de Fútbol Sala LNFS, Liga LEB ORO de Baloncesto o La Liga de Fútbol Femenino Iberdrola. Y además disfruta de toda la actualidad y vídeo resúmenes de LaLiga Santander y LaLiga 123 de fútbol.

No te pierdas el torneo amistoso internacional de la pretemporada de fútbol que enfrentará a equipos como Real Madrid, Bayern de Munich, Arsenal, Fiorentina, Juventus o Tottenham entre otros. Los encuentros se llevarán a cabo en varias partes del mundo.

Alineaciones y Formaciones confirmadas previo al Real Madrid vs Bayern Múnich

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Luka Modric, Toni Kroos, Isco; Vinicius, Karim Benzema, Eden Hazard.

Entrenador: Zinedine Zidane.

Bayern Múnich: Manuel Neuer; David Alaba, Jonas Kehl, Jerome Boateng, Javier Martínez; Daniels Ontuzans, Coretin Tolisso, Tiago Alcántara, Jann-Fiete Arp; Ryan Johansson y Thomas Müller.

Entrenador: Niko Kovac.