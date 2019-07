¡Espectacular! Rodrygo anotó el primer golazo de la temporada del Real Madrid de tiro libre [VIDEO]

Real Madrid vs Bayern Múnich EN VIVO | El debut de Eden Hazard con el cuadro de Zinedine Zidane no fue del nada auspicioso, pero permitió ver un lujo, aunque no del volante belga. Fue el joven Rodrygo quien se encargó de anotar el primer gol de los 'merengues' con una lujosa definición de tiro libre por la International Champions Cup 2019.

A los 83', el partido ya estaba liquidado a favor del Bayern. Sin embargo, Rodrygo logró marcar el descuento para los madridistas.

El 27 del Real Madrid la clavó en el ángulo y marcó así un golazo a favor del equipo de Zidane.

De esta manera, el Real Madrid no pudo tener un fructífero inicio en su participación en la International Champions League.

El próximo partido del Real Madrid será el martes ante Arsenal, en su segundo duelo por el torneo internacional.