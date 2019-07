Gareth Bale queda en el aire tras nuevo fichaje de Jiangsu Suning

La relación de Gareth Bale con el Real Madrid no es nada alentadora, evidenciando claros inconvenientes entre el atacante galés con Zinedine Zidane, el cual dio como resultado su poca continuidad en los partidos que disputaron los merengues por la International Champions Cup.

El ex Tottenham busca un equipo donde pueda sumar minutos y parecía que lo había encontrado, el Jiangsu Suning. El conjunto chino era la opción más clara para hacerse con los servicios del jugador del Madrid, no obstante, los últimos acontecimientos con el cuadro asiático no beneficiarían a Bale.

Tras no llegar a un acuerdo con los madridistas, el elenco de Nankín decidió fichar Ivan Santini como nueva pieza en el ataque y así cerrar la plantilla de cara a esta temporada, a falta de dos días para finalizar el mercado en la Superliga China.

Bale deberá analizar sus alternativas, siendo una de ellas que otro equipo de China proponga una oferta que esté a la par de su costoso salario, el cual no baja de los 15 millones de dólares. También podría esperar el interés de un club de la Premier League, cuyo mercado cierra en diez días.

Además, el Madrid cuenta con la esperanza de que venga una oferta del Manchester United, para poder hacer un negocio que involucre a Paul Pogba, principal interés del trece veces campeón de la Champions League para esta nueva edición.

Cabe recordar que Gareth Bale disputó 29 minutos en el último encuentro del conjunto merengue contra el Atlético de Madrid por la International Champions Cup. El duelo terminó 7-3 para el elenco colchonero con anotaciones de Diego Costa (4), Joao Félix, Ángel Correa y Vitolo, mientras que Nacho, Benzema y Javi Hernández descontaron para los blancos.