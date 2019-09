Courtois sobre el primer gol del PSG: “No me dio tiempo a reaccionar"

Real Madrid no la pasó nada bien en su visita al Parque de los Príncipes, en el que obtuvo una dura derrota ante el PSG. Thibaut Courtois fue el más cuestionado del partido, debido a que pudo hacer más para salvar la portería del equipo ‘blanco’ y parar aquella estrepitosa goleada.

Ángel Di María cumpliendo la ley del ex, fue el primero en inaugurar las redes del portero belga, luego de lanzar un certero remate de zurda que terminó por romper la igualdad del partido a los 14 minutos del primer tiempo.

Veinte minutos después llegaría el segundo del partido y nuevamente de los pies del ‘Fideo’ que se consagró en una noche mágica, tras anotar por partida doble al que fue su casa hasta el 2014. Para cerrar con broche de oro aparecería Munier, que tras un paso de Bernat sentenciaría el partido.

Minimizaron al rival

Luego del desastre de partido que hicieron los dirigidos de Zinedine Zidane, Courtois dio la cara y asumió su responsabilidad en la derrota de su equipo: "Creo que hay que analizar el partido con calma" comenzó diciendo el ex portero del Chelsea.

Para luego agregar que se han enfrentado ante un equipo de jugadores que son muy ricos técnicamente y que saben jugar bien al fútbol: "No nos ha sorprendido nada, no hay que pensar en las bajas, saben jugar, hay que estar preparado para cada jugador que se presente" mencionó el portero merengue.

Thibaut Courtois y su frustración

Finalmente, el internacional belga, hizo una especie de autocrítica y reconoció que pudo hacer más para evitar que los parisinos les encajaran tres goles:

“Creo que tenemos que defender con once y atacar con once, estaba colocado para el centro y no me dio tiempo a reaccionar. No vi la repetición, todo el mundo tiene que poner de su parte para defender” indicó en zona mixta posterior el encuentro.

En la próxima fecha de la Champiosn League, el Real Madrid recibirá en casa al Brujas, mientras que el PSG volará hasta Turquía para enfrentar al Galatasaray y seguir afianzando su poderío en Europa.