Riquelme confirma que Maradona no irá a su partido de despedida en Boca

Boca Juniors le dirá "adiós" a su "Último Diez". Juan Román Riquelme confirmó que el partido de su despedida del fútbol se realizará el 12 de diciembre en La Bombonera y que solo participarán los equipos campeones de la Copa Libertadores 2000/2001 y 2007. Por este motivo, Maradona no será parte del juego pero desea que Lionel Messi pueda estar presente.

"Me hubiese encantado que esté Maradona. Como otros muchísimos porque tuve grandes compañeros, no solamente Diego. Pero no se puede porque solo van a jugar estos dos equipos", afirmó el exfutbolista de Boca Juniors en una entrevista exclusiva para "No Todo Pasa".

Preguntado por el cariño que le profesan los aficionados de Boca Juniors, muchos de los cuales lo ponen por encima de Diego Armando Maradona como el mejor jugador de la historia del club, Riquelme bromeó.

"Para mí significa mucho que han hecho una encuesta y siempre las gano, van a hacer cien más y las voy a seguir ganando. Algún día me van a hacer perder, pero no va a ser verdadera. Eso lo sé", aseveró.

Riquelme solo aseguró que la presencia del entrenador Carlos Bianchi, quien lo hizo debutar en Boca Juniors, está totalmente garantizada.

La celebración del encuentro supone la confirmación de un momento que demandaba desde hace largo tiempo la afición de Boca Juniors, por lo que se espera una alta afluencia a La Bombonera, en Buenos Aires.

"Yo soy Riquelme gracias a este club (...). Los hinchas de Boca Juniors están locos, no sé por qué les he caído tan bien, pero no tengo dudas de que ese día va a ser muy lindo", afirmó, para luego añadir que debe prepararse físicamente porque a día de hoy no sabe si está "preparado" para volver a la cancha.

La carrera de Riquelme comenzó en 1996 al debutar en el Boca, en el que disputó 14 temporadas en cuatro etapas, y finalizó en el Argentinos Juniors en 2014.

En 2002 cruzó el Atlántico para jugar en el Barcelona, en el que no se asentó y fue cedido y luego traspasado al Villarreal.

Con el 'submarino amarillo' dejó su mayor huella en Europa durante cuatro temporadas, al alcanzar en 2006 las únicas semifinales de la Champions League de la historia del club valenciano.