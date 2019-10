Deschamps: "Es casi seguro que Lloris no jugará hasta final del año"

Didier Deschamps dio la noticia que nadie quería escuchar: Hugo Lloris no jugará lo que resta del año. El seleccionador de Francia, desde la concentración de 'Les Bleus', asegura que el portero del Tottenham volverá con más ganas de brillar.

Es preciso mencionar que en Londres tenían esperanzas de que la lesión de Lloris no sea de gravedad, pero esa ilusión se esfumó con las últimas declaraciones de Deschamps. Steve Mandanda será el que se pare bajo los tres palos ante Islandia y Turquía.

"Es difícil saber con exactitud cuánto tiempo estará de baja. Por lo que nos concierne, no estará en esta concentración ni la próxima. No soy un especialista, pero no volverá a jugar en 2019, eso es casi seguro"", agregó Deschamps ante los medios.

Asimismo el entrenador de 'Les Bles' descartó que Lloris haya sufrido una fractura. Cabe recordar que el portero de los 'Spurs' sufrió terrible lesión al caer de espaldas y todo su peso se apoyó en su brazo izquierdo en la derrota 3-0 a manos del Brighton.

Francia, combinado que inició hoy sus entrenamientos con miras a los duelos por las clasificatorias a la Eurocopa 2020, pierde a su capitán y referente en los vestuarios.

Steve Mandanda, guardameta del Olympique de Marsella, será el encargado de tapar el 11 y 14 de octubre, respectivamente. Lloris, a su vez, comenzará su rehabilitación.

EL DATO:

Didier Deschamps jugó en las filas de la Juventus en los años 1994 al 1999.