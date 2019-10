Salomon Rondón no está de acuerdo con el precio de Neymar y Pogba

Salomón Rondón es probablemente el máximo referente de la selección venezolana en la actualidad, habiendo demostrado su fútbol en la liga española, inglesa, rusa y ahora la china. El integrante de la "vinotinto" reveló los detalles que lo llevaron a fichar por el Dalian Yifang.

"Fue algo repentino. Yo hubiese seguido en Newcastle si me hubieran dado la oportunidad, pero no se pudo. Benítez me brindó la oportunidad de venir, me dijo que si yo estaba interesado en ir y le dije que sí, a muerte", declaró Rondón para 'Todofichajes'.

El atacante venezolano también considera que el dinero que se desembolsa por algunos jugadores importantes es exorbitante. "Las cantidades de hoy en día son una locura, creo que nadie años atrás presagiaba las cifras que se manejan ahora. Este tipo de jugadores como Neymar, Pogba, etc, venden muchísimo de cara a la galería y generan ingresos vendiendo camisetas".

No obstante, el ex Newcastle reconoció que estos jugadores poseen una cualidad a destacar del resto. "Ellos tienen algo distinto a los demás, por eso tienen el precio que tienen, porque va más allá de lo deportivo. Pero el valor no lo comparto. ¿Cuánto costaría Ronaldo si jugara a estas alturas de la vida?".

Además, tras ser consultado sobre dónde le gustaría retirarse del fútbol, Rondón admitió su cariño por la Premier League, pero el artillero venezolano reveló que le gustaría colgar sus chimpunes en la liga española, torneo donde defendió al Málaga y Las Palmas.

"Mis hijas nacieron en Málaga y le guardo mucho cariño a la ciudad. En Las Palmas me hicieron sentir un canario más. Quiero volver a La Liga, colgar las botas en Málaga sería la guinda para mi carrera y terminar donde se plasmó mi sueño de jugar en Primera".