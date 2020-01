[EN VIVO] Manchester United vs Wolverhampton EN DIRECTO tercera ronda de la Fa Cup

Manchester United vs Wolverhampton EN VIVO se verán las caras este 4 de enero por la tercera ronda de la Fa Cup. Duelo está pactado a las 12:31 y será transmitido EN DIRECTO por ESPN. Puedes seguir todas las incidencias y mejores jugadas por Líbero.pe.

Manchester United buscará olvidar la terrible derrota que sufrió a manos del Arsenal (2-0) en la fecha pasada de la Premier League el 1 de enero. Solskjær urge de un triunfo para recuperar el estado anímico de de los "Diablos Rojo" que marcha quinto en la tabla de la liga inglesa.

Solskjær tendrá a sus disposición un equipo mixto para este encuentro ante Wolverhampton. Greenwood como único punta, mientras que Mata y Rashford van retrasados.

The accolades keep coming for @MarcusRashford 💪



Our no.🔟 has been nominated for December's PFA Player of the Month award! 👏#MUFC #PFAFansAward