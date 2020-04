Robinho y su paso por la Premier League: "Lo que más recuerdo de Manchester son las discotecas"

Siempre será interesante recordar la vida deportiva de Robinho. A sus 15 años -en Santos- Pelé lo eligió como su sucesor y a partir de este momento el mundo entero puso el foco sobre el brasileño que luego pasó por Real Madrid, AC Milán y Manchester City.

Precisamente en el equipo de la Premier League, Robinho tuvo anécdotas que las reveló a través de una entrevista con "Marca".

“Me gustó mucho Manchester, por sus restaurantes, el club, su gente… pero no nos olvidemos de las discotecas”, mencionó el brasileño.

“Me gustaba divertirme. ¡Pero los ingleses salían más que los brasileños! Joe Hart salía siempre, Micah Richards y Shaun Wright-Phillips lo mismo. Pero cuando salíamos los brasileños siempre nos pillaban”, agregó Robinho.

Asimismo, el exjugador de la selección brasileña dijo "no me arrepiento de irme del Madrid. Pero lamento haber acabado mal con ellos cuando me fui. Fue el club que me abrió las puertas y me ofreció la oportunidad de conquistar Europa. Me gustaría mucho volver a ver a Florentino Pérez, darle un abrazo y agradecerle todas las cosas buenas que hizo por mí”.

DATO: Robinho (36 años) pertenece al Estambul Basaksehir de Turquía.