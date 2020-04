Alianza Lima: Miguel Araujo sueña ganar la Libertadores con Farfán y Guerrero

Tras el deseo de varios seleccionados peruanos de retirarse en Alianza Lima, el defensor del FC Emmen de Holanda, Miguel Araujo, también confesó regresar a Matute pero con el sueño de ser campeón de la Copa Libertadores con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Miguel Araujo respondió la pregunta del programa UCI Deportes, del sueño de ser campeón de la Copa Libertadores con la base de la selección peruana. “Obvio que sí. Con la calidad de estos jugadores se podría pensar en eso. Siempre todo está en el trabajo y siempre lo he dicho, si el grupo está unido, juega como una familia y uno se mata por el otro, creo que pueden conseguir muchísimas cosas y el objetivo de todo futbolista en Sudamérica, es la copa libertadores”, señaló.

El jugador del FC Emmen, contó que ya conversó sobre su regresó a Alianza con Sergio Peña. “Si lo hemos conversado. Él es mi vecino también, siempre hablamos y lo hemos conversado y lo hemos dicho. Uno tiene 25 años y pensar ahora en el retiro para mí no está bien, pero si me gustaría volver a Alianza”, manifestó.

También confesó abiertamente su hinchaje por Alianza Lima desde muy niño. “Soy aliancista de corazón y obvio que me gustaría regresar, ganar más títulos, quedar en la historia, pero eso se construye. Ahorita mi mente está en Holanda, en el FC Emmen y quiero dejar al club algo, quiero seguir creciendo, mejorar como persona que es mi principal meta”.

Sobre la salida de Pablo Bengoechea, el defensor de la selección peruana dijo. “Me sorprendió mucho la salida de Pablo porque en los pocos años que estuve con él, logramos cosas importantes, como el campeonato. En el 2018 llegaron a la final y creo que se fue dándole muchos logros a Alianza, así que la llegada del profe Mario Salas va a ser también importante por lo que consiguió Pablo y lo que la gente va a pedir, va a haber mucha presión”, indicó.

Miguel Araujo vive cuarentena en Holanda

Araujo habló sobre el confinamiento que vive en Holanda por el coronavirus. “Estoy hablando con mi esposa, con mis padres. Yo tengo dos hijos, una nena de dos años y el otro que recién nació y por ese lado estoy súper preocupado y siempre estoy “cargoseando” a mi esposa, a mis padres con el tema de que no salgan, las prevenciones que han dado, que las tomen todas al pie de la letra porque si no la tomamos, no avanzamos y al avanzar nos va comiendo el virus”.

Finalmente agregó. “Cuando mi esposa me dice que ya está para dar a luz en unos de esos días, se me pasó por la cabeza hablar con el técnico y hablar con el presidente para pedir un permiso porque aquí en Holanda se da. Renato Tapia me dijo que aquí daban el permiso máximo tres días para poder ir, pero con todo esto del virus, me puso a pensar que sería imprudente de mi parte viajar cuando hay mucha gente infectada y uno no sabe”, indicó.

Miguel Araujo y su valor en el marcado de pases

Desde el 2018, Miguel Araujo juega en el exterior. Tras llegar a Talleres de Argentina, emigró al FC Emmen de Holanda y actualmente su pase está valorizado en 675 mil euros.