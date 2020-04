Antonio Cassano: "Ronaldo era de otro planeta, entrenaba cuando quería".

La cuarentena que muchos viven a causa del coronavirus ha impulsado a las estrellas para establecer conversaciones por medio de sus redes sociales, y esta vez fue el turno de Antonio Cassano.

Cassano no dudó en elogiar las destrezas de Ronaldo Nazario, quien no necesitaba de mucho trabajo físico para superar a sus rivales. "Cuando me preguntan por él, es algo fuera de lo normal, no es de este planeta. Entrenaba cuando quería, de verdad...", señaló "Bambino" en un live por Instagram con Christian Vieri.

Así mismo, el ex Real Madrid expresó su asombro por todas las hazañas que podía gestionar el campeón mundial con la selección brasileña dentro del campo, sobretodo por su forma de rematar a la portería.

"Ahora llaman fenómeno a todo el mundo, pero él era asombroso, ¡Qué bueno era! Disparaba desde la frontal del área, con el interior del pie, con una tranquilidad...", comentó el soberano de La Liga 2007 con los "merengues".

Además, el italiano consideró que el "Fenómeno" pudo haber extendido su legado futbolístico si no hubiera sufrido esa dura lesión en la rodilla. Aún así, Ronaldo alcanzó lo que muchos jugadores podrían soñar.

"Tuvo problemas en las rodillas y marcó más de 600 goles, ganó dos Mundiales, dos Balones de Oro... Era algo fuera de este mundo. Imagínate si hubiera tenido las rodillas en condiciones lo que podría haber sido".