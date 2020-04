¿Messi o Cristiano? Balotelli responde con quién le gustaría jugar

En una reciente transmisión en vivo mediante su cuenta de Instagram, Mario Balotelli respondió varias preguntas sobre su carrera y deseos en el futuro cercano.

Mejor recuerdo: "Cuando tomé la ciudadanía italiana, tenía 18 años".

Un partido que repetiría: "La final de la Eurocopa 2012 contra España".

¿Por qué eligió Niza? "No tuve muchas opciones. Había dos equipos en la Premier que me querían además de Niza, pero ya no quería vivir en Inglaterra. Y además Niza es una hermosa ciudad".

Futbolista con el que le gustaría jugar: "Lionel Messi. Probablemente nunca sucederá, pero a todos les gustaría jugar con él. Obviamente no sería malo jugar con Cristiano Ronaldo, porque él también es un fenómeno. Pero prefiero a Messi".

Regreso del Calcio: "No tengo ni idea, solo pienso en entrenar para mantenerme en forma. Estoy bien aquí. Soy de Brescia y juego para Brescia".

Selección italiana: "Representar a su país siempre es algo maravilloso. Obviamente Me gustaría volver a jugar con la camiseta de Italia".

Pudo jugar en Juventus: "Me iba a la Juve, acepté ir a Turín. Luego Galliani se interpuso en el camino, yo simpatizo con Milan. Hubiera sido mejor ir a la Juve. Pero el Milan siempre ha estado en mi corazón. También tengo al Inter en mi corazón, los dos equipos de Milán siempre me han vuelto loco".

José Mourinho: "Nos llevamos bien. Tuvimos algunas disputas, pero sin faltarle el respeto. Solo una vez sucedió algo en particular, pero por lo demás siempre he sido bueno con José Mourinho. Después de la Liga de Campeones, vino en el autobús, y yo básicamente estaba acostado y escuchaba a todos llorar mientras él se despedía. Me marcó especialmente ver esas imágenes".

EL DATO

Mario Balotelli se encuentra esta temporada defendiendo los colores en la Serie A del Brescia.