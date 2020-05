La Serie A definirá a finales de mayo si se reanuda o finaliza la temporada

Días importantes para conocer el futuro de la Serie A. El ministro del Deporte en Italia, Vincenzo Spadafora, señaló que en los últimos días de mayo definirán si se continuará la temporada 2019-2020 o se da por finalizada, tal como ocurrió en la Ligue 1.

Spadafora explicó que están estudiando todas las opciones. El cuatro de mayo, los equipos iniciaron con los entrenamientos individuales y vienen desarrollando protocolos de seguridad para cuidar la salud de sus jugadores ante la pandemia del coronavirus.

"El 4 de mayo abriremos los entrenamientos individuales, el día 18 abriremos los de los equipos y a finales de mayo se podrá decir si se reanudará o no la Serie A. Hace falta un poco de paciencia. De no ser así, la alternativa es hacer lo que hizo Francia y cerrar. Pero yo no quiero esto", afirmó Spadafora a "Corriere della Sera".

Los equipos profesionales consideran que se debe reanudar la temporada para cumplir con los contratos publicitarios y televisivos. El Gobierno italiano viene combatiendo con medidas radicales para controlar el brote de la pandemia del coronavirus.

"¿Cómo puedo decir hoy si el 14 de junio la Serie A se podrá reanudar? No lo sé, porque no tengo los elementos científicos. A mediados de mayo se podrán hacer previsiones más serias", expresó el ministro del Deporte.