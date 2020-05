Gonzalo Higuaín sobre Lautaro Martínez: "¿Cómo rechazas al Barcelona?"

El delantero de la Juventus, Gonzalo Higuaín, opinó sobre la posibilidad de que su compatriota, Lautaro Martínez, deje Inter de Milán para embarcarse en el duro reto de sumarse a la plantilla de Barcelona.

"Es muy jodido decirle que no al Barcelona, me pasó cuando con 18 años me vino a buscar el Real Madrid. ¿Cómo le decís que no?", explicó el 'Pipa' en una importante entrevista que entregó para la cadena televisiva TyC Sports.

"Tiene la capacidad para ser el '9' de la Selección Argentina", agregó entorno a quien le tomaría la posta en la 'albiceleste': Higuaín fue el centrodelantero del combinado che en las últimas competiciones que se llegaron a disputar.

Para tratar de contextualizar lo que está viviendo Lautaro, Higuaín decidió recordar su traspaso de Real Madrid a Nápoles. ¿Cuál era su principal intención? Demostrar que podía seguir estando a la altura de los mejores.

"Decidí irme del Real Madrid a Nápoles para demostrarle a todos que mi decisión no estaba equivocada. Fue una apuesta para crecer como jugador y persona, porque creo que lo más lindo para un jugador es reinventarse. Me demostré a mi mismo y a todos que podía. Ahí está la clave, estar convencido de las decisiones", detalló.

Gonzalo Higuaín debutó en River Plate en la temporada 2004/05. Tras mantenerse tres años, fue fichado por Real Madrid a mediados de 2006. Pasó a las filas de Nápoli para la campaña 2013/14. Viste la 'mica' de la Juventus desde 2016, pero también ha defendido las de AC Milán (2018/19) y Chelsea (2018/19).

