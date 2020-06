La anécdota de René Higuita en prisión: "Me dijeron que sería libre si entregaba a Pablo Escobar"

A René Higuita siempre se le involucró con el ex narcotraficante Pablo Escobar. Incluso se conoció que el ex arquero de la Selección Colombia visitó al que fue jefe del Cartel de Medellín en la cárcel llamada 'La Catedral'.

“Cuando entré a la cárcel decía salgo mañana. Creo que estuve nueve meses, pero para mí eso fue un día porque decía ‘mañana salgo, mañana salgo’. Esa fue me idea, y se te fueron nueve meses”. comentó René Higuita en aquellas épocas, pero para 1993 todo explotó y dijo: "fue detenido acusado de intermediar para solucionar un secuestro".

Si bien René Higuita fue liberado a comienzos de 1994, esta penosa situación lo hizo mirar por televisión el recordado 5-0 de la Selección Colombia sobre Argentina en septiembre de 1993 y también lo excluyó de la convocatoria para la Copa del Mundo de 1994.

“Cuando empieza la persecución con Pablo Escobar, empiezan a agarrar a todos sus amigos; ¡y yo no era ni amigo de Pablo Escobar! La misma gente me volvió amigo cuando fui a visitarlo a La Catedral. En definitiva: cuando me agarraron me dice, usted no puede intermediar, esto le da de cinco a siete años porque usted no es nadie. Me hablaban a mí de la ley 40, qué mierda voy a saber de la ley 40”, reveló René Higuita en una entrevista con 'Fox Sports Radio'.

Recordemos que en aquel año la Fiscalía señaló René Higuita como mediador para liberar a la hija secuestrada de Luis Carlos Molina Yepes, quien fue señalado como uno de los trabajadores de Pablo Escobar.

“Recuerdo que dentro de eso, a los 8 días prácticamente, a mí me dicen usted está por la ley 40, la ley antisecuestro. Entregueme a Pablo Escobar y usted no tiene delito. Eso fue en definitiva mas o menos lo que sucedió. A mí lo que se me viene a la cabeza... A mí juzguenme por la ley 40, no me juzguen por sapo. Dios mío. Se me vino el mundo encima. Me esposaron, me montaron en dos helicópteros. Uno iba esposado y en el otro me escoltaban. Me llevaron a la ciudad de Bogotá, que esto no se lo han hecho ni al peor narcotraficante. Al único que se lo hicieron fue a René Higuita”, relató a la cadena argentina.

Finalmente René Higuita cerró el tema de Pablo Escobar con esta reveladora anécdota. “Nosotros los deportistas somos queridos por toda la gente y más en nuestro país. Acá hay guerrilla, narcotráfico que son paramilitares. Estos grupos, todos nos querían. No hay nada difícil en que yo sea el amigo de todos. Cada uno de estos grupos puede, de pronto, juntar o de pronto en algún momento si salgo en una foto con Álvaro Uribe Vélez (ex presidente colombiano), me van a decir que soy político. Si salgo con la guerrilla, me van a decir que soy guerrillero. Si salgo con Pablo Escobar, me van a decir que yo soy narcotraficante. Pero pocas veces, como yo soy religioso, me dicen que soy el Papa o católico”, sentenció.