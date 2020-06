Rashford obliga a gobierno británico a destinar 120 millones para alimentar a niños pobres

Marcus Rashford contó su propia historia de cómo pasó hambre durante su niñez a pesar que su madre trabajaba el mayor tiempo posible. El delantero de Manchester United publicó una emotiva carta al gobierno de Reino Unido para pedir que recapaciten y sigan ayudando con vales de comida a los niños de pobreza extrema y más aún en estos tiempos de crisis a causa del coronavirus.

Finalmente, Marcus Rashford logró su objetivo y el gobierno británico confirmó que seguirá entregando vales de comidas por seis semanas más. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció el plan para seguir ayudando a los niños más vulnerables durante las vacaciones de este verano.

Aproximadamente 1.3 millones menores de edad son considerados de bajos recursos por lo que, son elegibles para recibir comidas escolares totalmente gratuitas en Inglaterra. El gobierno británico destina cerca de 20 millones por semanas y ahora tras la extensión de la ayuda, estarán destinando alrededor de 120 millones.

El programa no funciona para verano, pero tras los múltiples pedidos y por la crisis generada por el coronavirus, el gobierno seguirá con esta ayuda. Las familias que aplican a este vale reciben un cupón o tarjeta de regalo con 20 dólares por niño a la semana, el cual lo pueden gastar en algún centro comercial mientras la escuela se encuentra cerradas.

Por su parte, Marcus Rashford recaudó 25 millones que será destino a las personas consideradas vulnerables. El delantero de Inglaterra logró este objetivo con la fundación FareShare UK donde las últimas semanas. La entidad informó que el dinero permitió entregar almuerzos a 2,8 millones de dólares de niños en riesgo debido al cierre de escuelas en la ciudad de Manchester.

I don’t even know what to say.

Just look at what we can do when we come together, THIS is England in 2020.